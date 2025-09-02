Što je Telos (TLOS)

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Telos Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Telos (TLOS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Telos (TLOS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Telos.

Telos (TLOS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Telos (TLOS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TLOS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

TLOS u lokalnim valutama

Telos Resurs

Za dublje razumijevanje Telos, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Telos Koliko Telos (TLOS) vrijedi danas? Cijena TLOS uživo u USD je 0.05913 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TLOS u USD? $ 0.05913 . Provjerite Trenutačna cijena TLOS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Telos? Tržišna kapitalizacija za TLOS je $ 26.07M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TLOS? Količina u optjecaju za TLOS je 440.84M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TLOS? TLOS je postigao ATH cijenu od 1.4287062007591227 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TLOS? TLOS je vidio ATL cijenu od 0.00975328 USD . Koliki je obujam trgovanja za TLOS? 24-satni obujam trgovanja za TLOS je $ 106.02K USD . Hoće li TLOS još narasti ove godine? TLOS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TLOS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Telos (TLOS) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

