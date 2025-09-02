Telos (TLOS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05913. Tijekom protekla 24 sata, TLOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.055 i najviše cijene $ 0.0593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TLOS je $ 1.4287062007591227, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00975328.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TLOS se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, +4.24% u posljednjih 24 sata i -6.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Telos (TLOS)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Telos je $ 26.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 106.02K. Količina u optjecaju TLOS je 440.84M, s ukupnom količinom od 466646430.1288. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.59M.
Telos (TLOS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Telos za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0024047
+4.24%
30 dana
$ +0.02085
+54.46%
60 dana
$ +0.02492
+72.84%
90 dana
$ -0.00323
-5.18%
Telos promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TLOS od $ +0.0024047 (+4.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Telos 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02085 (+54.46%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Telos 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TLOS od $ +0.02492 (+72.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Telos 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00323 (-5.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.
