Telos Cijena(TLOS)

$0.05912
+4.24%1D
Grafikon aktualnih cijena Telos (TLOS)
Telos (TLOS) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.055
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena
$ 0.0593

+0.52%

+4.24%

-6.42%

-6.42%

Telos (TLOS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05913. Tijekom protekla 24 sata, TLOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.055 i najviše cijene $ 0.0593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TLOS je $ 1.4287062007591227, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00975328.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TLOS se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, +4.24% u posljednjih 24 sata i -6.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Telos (TLOS)

No.806

2021-03-23 00:00:00

Trenutačna tržišna kapitalizacija Telos je $ 26.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 106.02K. Količina u optjecaju TLOS je 440.84M, s ukupnom količinom od 466646430.1288. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.59M.

Telos (TLOS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Telos za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0024047+4.24%
30 dana$ +0.02085+54.46%
60 dana$ +0.02492+72.84%
90 dana$ -0.00323-5.18%
Telos promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TLOS od $ +0.0024047 (+4.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Telos 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02085 (+54.46%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Telos 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TLOS od $ +0.02492 (+72.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Telos 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00323 (-5.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Telos (TLOS)?

Pogledajte Telos stranicu Povijest cijena sada.

Što je Telos (TLOS)

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Telos dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Telos ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TLOS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Telos na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Telos učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Telos Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Telos (TLOS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Telos (TLOS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Telos.

Provjerite Telos predviđanje cijene sada!

Telos (TLOS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Telos (TLOS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TLOS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Telos (TLOS)

Tražiš kako kupiti Telos? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Telos na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TLOS u lokalnim valutama

Telos Resurs

Za dublje razumijevanje Telos, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Telos

Koliko Telos (TLOS) vrijedi danas?
Cijena TLOS uživo u USD je 0.05913 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TLOS u USD?
Trenutačna cijena TLOS u USD je $ 0.05913. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Telos?
Tržišna kapitalizacija za TLOS je $ 26.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TLOS?
Količina u optjecaju za TLOS je 440.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TLOS?
TLOS je postigao ATH cijenu od 1.4287062007591227 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TLOS?
TLOS je vidio ATL cijenu od 0.00975328 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TLOS?
24-satni obujam trgovanja za TLOS je $ 106.02K USD.
Hoće li TLOS još narasti ove godine?
TLOS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TLOS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

