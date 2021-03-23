TLOS

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

ImeTLOS

PoredakNo.842

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.48%

Količina u optjecaju441,678,416.1677

Maksimalna količina0

Ukupna količina466,646,430.1288

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2021-03-23 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.4287062007591227,2022-02-07

Najniža cijena0.00975328,2020-12-05

Javni blockchainETH

