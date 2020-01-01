Timeworx.io (TIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Timeworx.io (TIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Timeworx.io (TIX) Informacije Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions. Službena web stranica: https://timeworx.io Bijela knjiga: https://docs.timeworx.io Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x8459AB8d6aa488716c568896c0502C0AF0EB6983 Kupi TIX odmah!

Timeworx.io (TIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Timeworx.io (TIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Povijesni maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.004475 $ 0.004475 $ 0.004475 Saznajte više o cijeni Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io (TIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Timeworx.io (TIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TIX tokena, istražite TIX cijenu tokena uživo!

Timeworx.io (TIX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TIX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

