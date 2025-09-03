Teloscoin (TELOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TELOStrgovalo je između najniže cijene -- i najviše cijene --, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TELOS je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TELOS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Teloscoin (TELOS)
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Trenutačna tržišna kapitalizacija Teloscoin je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TELOS je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
Teloscoin (TELOS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Teloscoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
No Data
Teloscoin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TELOS od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Teloscoin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za -- (--), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Teloscoin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TELOS od -- (--), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Teloscoin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za -- (--), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Što je Teloscoin (TELOS)
Teloscoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Teloscoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TELOS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Teloscoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Teloscoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Teloscoin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Teloscoin (TELOS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Teloscoin (TELOS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Teloscoin.
Razumijevanje tokenomike Teloscoin (TELOS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TELOS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Teloscoin (TELOS)
Tražiš kako kupiti Teloscoin? Proces je jednostavan i bez muke!
Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Teloscoin
Koliko Teloscoin (TELOS) vrijedi danas?
Cijena TELOS uživo u USD je -- USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TELOS u USD?
Trenutačna cijena TELOS u USD je --. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Teloscoin?
Tržišna kapitalizacija za TELOS je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TELOS?
Količina u optjecaju za TELOS je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TELOS?
TELOS je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TELOS?
TELOS je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za TELOS?
24-satni obujam trgovanja za TELOS je -- USD.
Hoće li TELOS još narasti ove godine?
TELOS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TELOS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 09:50:55 (UTC+8)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
