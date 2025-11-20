TCOM Global Cijena danas

Trenutačna cijena TCOM Global (TCOM) danas je $ 0.04789, s promjenom od 1.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TCOM u USD je $ 0.04789 po TCOM.

TCOM Global trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TCOM. Tijekom posljednja 24 sata, TCOM trgovao je između $ 0.0464 (niska) i $ 0.04832 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TCOM se kretao +0.06% u posljednjem satu i -11.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 94.08K.

Informacije o tržištu TCOM Global (TCOM)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 94.08K$ 94.08K $ 94.08K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.89M$ 47.89M $ 47.89M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija TCOM Global je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 94.08K. Količina u optjecaju TCOM je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.89M.