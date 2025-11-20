Trusta.AI Cijena danas

Trenutačna cijena Trusta.AI (TA) danas je $ 0.0299, s promjenom od 0.86% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TA u USD je $ 0.0299 po TA.

Trusta.AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TA. Tijekom posljednja 24 sata, TA trgovao je između $ 0.02859 (niska) i $ 0.03173 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TA se kretao -0.83% u posljednjem satu i -29.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 175.07K.

Informacije o tržištu Trusta.AI (TA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 175.07K$ 175.07K $ 175.07K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.90M$ 29.90M $ 29.90M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain LINEA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trusta.AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 175.07K. Količina u optjecaju TA je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.90M.