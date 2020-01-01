myDid (SYL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u myDid (SYL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

myDid (SYL) Informacije The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management. Službena web stranica: https://mydid.com/ Bijela knjiga: https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86 Kupi SYL odmah!

myDid (SYL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za myDid (SYL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Ukupna količina: $ 9.82B $ 9.82B $ 9.82B Količina u optjecaju: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Povijesni maksimum: $ 0.00168 $ 0.00168 $ 0.00168 Povijesni minimum: $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 Trenutna cijena: $ 0.0002026 $ 0.0002026 $ 0.0002026 Saznajte više o cijeni myDid (SYL)

myDid (SYL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike myDid (SYL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SYL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SYL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SYL tokena, istražite SYL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SYL Jeste li zainteresirani za dodavanje myDid (SYL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SYL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SYL na MEXC-u odmah!

myDid (SYL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SYL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SYL povijest cijena odmah!

SYL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SYL? Naša SYL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SYL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!