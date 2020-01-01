myDid (SYL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u myDid (SYL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
myDid (SYL) Informacije

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

Službena web stranica:
https://mydid.com/
Bijela knjiga:
https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86

myDid (SYL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za myDid (SYL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
Ukupna količina:
$ 9.82B
$ 9.82B$ 9.82B
Količina u optjecaju:
$ 7.73B
$ 7.73B$ 7.73B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
Povijesni maksimum:
$ 0.00168
$ 0.00168$ 0.00168
Povijesni minimum:
$ 0.0000911684627821
$ 0.0000911684627821$ 0.0000911684627821
Trenutna cijena:
$ 0.0002026
$ 0.0002026$ 0.0002026

myDid (SYL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike myDid (SYL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SYL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SYL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SYL tokena, istražite SYL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SYL

Jeste li zainteresirani za dodavanje myDid (SYL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SYL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

myDid (SYL) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SYL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SYL Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SYL? Naša SYL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.