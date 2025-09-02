Više o SWCH

SwissCheese

SwissCheese Cijena(SWCH)

1 SWCH u USD cijena uživo:

$0.2002
$0.2002$0.2002
+1.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SwissCheese (SWCH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:28:20 (UTC+8)

SwissCheese (SWCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1956
$ 0.1956$ 0.1956
24-satna najniža cijena
$ 0.2011
$ 0.2011$ 0.2011
24-satna najviša cijena

$ 0.1956
$ 0.1956$ 0.1956

$ 0.2011
$ 0.2011$ 0.2011

$ 1.0242286733458037
$ 1.0242286733458037$ 1.0242286733458037

$ 0.12011462546246503
$ 0.12011462546246503$ 0.12011462546246503

+0.35%

+1.00%

+3.83%

+3.83%

SwissCheese (SWCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2002. Tijekom protekla 24 sata, SWCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1956 i najviše cijene $ 0.2011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWCH je $ 1.0242286733458037, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12011462546246503.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWCH se promijenio za +0.35% u posljednjih sat vremena, +1.00% u posljednjih 24 sata i +3.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SwissCheese (SWCH)

No.1187

$ 8.76M
$ 8.76M$ 8.76M

$ 305.35K
$ 305.35K$ 305.35K

$ 24.02M
$ 24.02M$ 24.02M

43.75M
43.75M 43.75M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

36.45%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija SwissCheese je $ 8.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 305.35K. Količina u optjecaju SWCH je 43.75M, s ukupnom količinom od 120000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.02M.

SwissCheese (SWCH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SwissCheese za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.001982+1.00%
30 dana$ +0.0138+7.40%
60 dana$ -0.0143-6.67%
90 dana$ -0.1009-33.52%
SwissCheese promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SWCH od $ +0.001982 (+1.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SwissCheese 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0138 (+7.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SwissCheese 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SWCH od $ -0.0143 (-6.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SwissCheese 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1009 (-33.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SwissCheese (SWCH)?

Pogledajte SwissCheese stranicu Povijest cijena sada.

Što je SwissCheese (SWCH)

Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

SwissCheese dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SwissCheese ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SWCH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SwissCheese na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SwissCheese učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SwissCheese Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SwissCheese (SWCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SwissCheese (SWCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SwissCheese.

Provjerite SwissCheese predviđanje cijene sada!

SwissCheese (SWCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SwissCheese (SWCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SwissCheese (SWCH)

Tražiš kako kupiti SwissCheese? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SwissCheese na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SWCH u lokalnim valutama

1 SwissCheese(SWCH) u VND
5,268.263
1 SwissCheese(SWCH) u AUD
A$0.304304
1 SwissCheese(SWCH) u GBP
0.146146
1 SwissCheese(SWCH) u EUR
0.17017
1 SwissCheese(SWCH) u USD
$0.2002
1 SwissCheese(SWCH) u MYR
RM0.844844
1 SwissCheese(SWCH) u TRY
8.23823
1 SwissCheese(SWCH) u JPY
¥29.4294
1 SwissCheese(SWCH) u ARS
ARS$275.757482
1 SwissCheese(SWCH) u RUB
16.130114
1 SwissCheese(SWCH) u INR
17.635618
1 SwissCheese(SWCH) u IDR
Rp3,281.966688
1 SwissCheese(SWCH) u KRW
278.82855
1 SwissCheese(SWCH) u PHP
11.459448
1 SwissCheese(SWCH) u EGP
￡E.9.715706
1 SwissCheese(SWCH) u BRL
R$1.087086
1 SwissCheese(SWCH) u CAD
C$0.274274
1 SwissCheese(SWCH) u BDT
24.37435
1 SwissCheese(SWCH) u NGN
307.054748
1 SwissCheese(SWCH) u COP
$807.25645
1 SwissCheese(SWCH) u ZAR
R.3.527524
1 SwissCheese(SWCH) u UAH
8.29829
1 SwissCheese(SWCH) u VES
Bs29.2292
1 SwissCheese(SWCH) u CLP
$193.7936
1 SwissCheese(SWCH) u PKR
Rs56.824768
1 SwissCheese(SWCH) u KZT
107.981874
1 SwissCheese(SWCH) u THB
฿6.464458
1 SwissCheese(SWCH) u TWD
NT$6.13613
1 SwissCheese(SWCH) u AED
د.إ0.734734
1 SwissCheese(SWCH) u CHF
Fr0.16016
1 SwissCheese(SWCH) u HKD
HK$1.559558
1 SwissCheese(SWCH) u AMD
֏76.58651
1 SwissCheese(SWCH) u MAD
.د.م1.8018
1 SwissCheese(SWCH) u MXN
$3.735732
1 SwissCheese(SWCH) u SAR
ريال0.75075
1 SwissCheese(SWCH) u PLN
0.728728
1 SwissCheese(SWCH) u RON
лв0.866866
1 SwissCheese(SWCH) u SEK
kr1.883882
1 SwissCheese(SWCH) u BGN
лв0.334334
1 SwissCheese(SWCH) u HUF
Ft67.65759
1 SwissCheese(SWCH) u CZK
4.180176
1 SwissCheese(SWCH) u KWD
د.ك0.061061
1 SwissCheese(SWCH) u ILS
0.67067
1 SwissCheese(SWCH) u AOA
Kz182.496314
1 SwissCheese(SWCH) u BHD
.د.ب0.0754754
1 SwissCheese(SWCH) u BMD
$0.2002
1 SwissCheese(SWCH) u DKK
kr1.277276
1 SwissCheese(SWCH) u HNL
L5.247242
1 SwissCheese(SWCH) u MUR
9.16916
1 SwissCheese(SWCH) u NAD
$3.52352
1 SwissCheese(SWCH) u NOK
kr2.002
1 SwissCheese(SWCH) u NZD
$0.338338
1 SwissCheese(SWCH) u PAB
B/.0.2002
1 SwissCheese(SWCH) u PGK
K0.846846
1 SwissCheese(SWCH) u QAR
ر.ق0.73073
1 SwissCheese(SWCH) u RSD
дин.20.054034

SwissCheese Resurs

Za dublje razumijevanje SwissCheese, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SwissCheese web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SwissCheese

Koliko SwissCheese (SWCH) vrijedi danas?
Cijena SWCH uživo u USD je 0.2002 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWCH u USD?
Trenutačna cijena SWCH u USD je $ 0.2002. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SwissCheese?
Tržišna kapitalizacija za SWCH je $ 8.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWCH?
Količina u optjecaju za SWCH je 43.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWCH?
SWCH je postigao ATH cijenu od 1.0242286733458037 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWCH?
SWCH je vidio ATL cijenu od 0.12011462546246503 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWCH?
24-satni obujam trgovanja za SWCH je $ 305.35K USD.
Hoće li SWCH još narasti ove godine?
SWCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:28:20 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

