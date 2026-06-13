Swash Cijena danas

Trenutačna cijena Swash (SWASH) danas je $ 0.00154695, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SWASH u USD je $ 0.00154695 po SWASH.

Swash trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,539,009, s količinom u optjecaju od 994.96M SWASH. Tijekom posljednja 24 sata, SWASH trgovao je između $ 0.00154262 (niska) i $ 0.00155284 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.95025, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00151342.

U kratkoročnim performansama, SWASH se kretao +0.20% u posljednjem satu i +0.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 739.32.

Informacije o tržištu Swash (SWASH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Obujam (24 sata) $ 739.32$ 739.32 $ 739.32 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Količina u optjecaju 994.96M 994.96M 994.96M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swash je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 739.32. Količina u optjecaju SWASH je 994.96M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.55M.