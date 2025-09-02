Slash Vision Labs (SVL) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.034538
$ 0.034538$ 0.034538
24-satna najniža cijena
$ 0.041
$ 0.041$ 0.041
24-satna najviša cijena
$ 0.034538
$ 0.034538$ 0.034538
$ 0.041
$ 0.041$ 0.041
$ 0.052449969060712004
$ 0.052449969060712004$ 0.052449969060712004
$ 0.002311652863941711
$ 0.002311652863941711$ 0.002311652863941711
+0.13%
-1.64%
+7.13%
+7.13%
Slash Vision Labs (SVL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.035974. Tijekom protekla 24 sata, SVLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.034538 i najviše cijene $ 0.041, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SVL je $ 0.052449969060712004, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002311652863941711.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SVL se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i +7.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Slash Vision Labs (SVL)
No.3575
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 124.36K
$ 124.36K$ 124.36K
$ 359.74M
$ 359.74M$ 359.74M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
MNT
Trenutačna tržišna kapitalizacija Slash Vision Labs je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 124.36K. Količina u optjecaju SVL je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 359.74M.
Slash Vision Labs (SVL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Slash Vision Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00059981
-1.64%
30 dana
$ +0.029353
+443.33%
60 dana
$ +0.029765
+479.38%
90 dana
$ +0.03097
+618.90%
Slash Vision Labs promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SVL od $ -0.00059981 (-1.64%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Slash Vision Labs 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.029353 (+443.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Slash Vision Labs 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SVL od $ +0.029765 (+479.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Slash Vision Labs 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03097 (+618.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Slash Vision Labs (SVL)?
Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.
Slash Vision Labs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Slash Vision Labs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SVL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Slash Vision Labs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Slash Vision Labs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Slash Vision Labs Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Slash Vision Labs (SVL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Slash Vision Labs (SVL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Slash Vision Labs.
Razumijevanje tokenomike Slash Vision Labs (SVL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SVL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Slash Vision Labs (SVL)
Tražiš kako kupiti Slash Vision Labs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Slash Vision Labs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.