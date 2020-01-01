STUFF.io (STUFF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u STUFF.io (STUFF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

STUFF.io (STUFF) Informacije BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet. Službena web stranica: https://stuff.io/ Bijela knjiga: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce Istraživač blokova: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b Kupi STUFF odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 10.00M
Ukupna količina: $ 7.80B
Količina u optjecaju: $ 2.63B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.00M
Povijesni maksimum: $ 0.05
Povijesni minimum: $ 0.003655680498684791
Trenutna cijena: $ 0.0038

STUFF.io (STUFF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike STUFF.io (STUFF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STUFF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STUFF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STUFF tokena, istražite STUFF cijenu tokena uživo!

STUFF.io (STUFF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STUFF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STUFF povijest cijena odmah!

STUFF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STUFF? Naša STUFF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STUFF predviđanje cijene tokena odmah!

