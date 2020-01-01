Stratos (STOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stratos (STOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stratos (STOS) Informacije Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths. Službena web stranica: https://www.thestratos.org/ Bijela knjiga: https://www.thestratos.org/assets/pdf/stratos-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.thestratos.org/stratos Kupi STOS odmah!

Stratos (STOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stratos (STOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 38.80M $ 38.80M $ 38.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.35M $ 8.35M $ 8.35M Povijesni maksimum: $ 5.639 $ 5.639 $ 5.639 Povijesni minimum: $ 0.08495260697232064 $ 0.08495260697232064 $ 0.08495260697232064 Trenutna cijena: $ 0.08348 $ 0.08348 $ 0.08348 Saznajte više o cijeni Stratos (STOS)

Stratos (STOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stratos (STOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STOS tokena, istražite STOS cijenu tokena uživo!

