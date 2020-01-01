STAT (STAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u STAT (STAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

STAT (STAT) Informacije STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. Službena web stranica: https://statproject.io/en/ Bijela knjiga: https://whitepaper-en.statproject.io Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2 Kupi STAT odmah!

STAT (STAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za STAT (STAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Ukupna količina: $ 96.92M $ 96.92M $ 96.92M Količina u optjecaju: $ 75.92M $ 75.92M $ 75.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M Povijesni maksimum: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Povijesni minimum: $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 Trenutna cijena: $ 0.07238 $ 0.07238 $ 0.07238 Saznajte više o cijeni STAT (STAT)

STAT (STAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike STAT (STAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STAT tokena, istražite STAT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STAT Jeste li zainteresirani za dodavanje STAT (STAT) u svoj portfelj?

STAT (STAT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STAT povijest cijena odmah!

STAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STAT? Naša STAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STAT predviđanje cijene tokena odmah!

