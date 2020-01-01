StarLink (STARL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StarLink (STARL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StarLink (STARL) Informacije STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. Službena web stranica: https://www.starlproject.com/ Bijela knjiga: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 Kupi STARL odmah!

StarLink (STARL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StarLink (STARL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M Ukupna količina: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Količina u optjecaju: $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Povijesni maksimum: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 Povijesni minimum: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 Trenutna cijena: $ 0.000000503 $ 0.000000503 $ 0.000000503 Saznajte više o cijeni StarLink (STARL)

StarLink (STARL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StarLink (STARL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STARL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STARL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STARL tokena, istražite STARL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STARL Jeste li zainteresirani za dodavanje StarLink (STARL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STARL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati STARL na MEXC-u odmah!

StarLink (STARL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STARL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STARL povijest cijena odmah!

STARL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STARL? Naša STARL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STARL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!