StarHeroes Cijena danas

Trenutačna cijena StarHeroes (STARHEROES) danas je $ 0.003483, s promjenom od 1.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STARHEROES u USD je $ 0.003483 po STARHEROES.

StarHeroes trenutačno je na #2212 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 767.99K, s količinom u optjecaju od 220.50M STARHEROES. Tijekom posljednja 24 sata, STARHEROES trgovao je između $ 0.003432 (niska) i $ 0.003565 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.3053024632863512, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00283335761097623.

U kratkoročnim performansama, STARHEROES se kretao +0.69% u posljednjem satu i +2.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 81.15K.

Informacije o tržištu StarHeroes (STARHEROES)

Poredak No.2212 Tržišna kapitalizacija $ 767.99K$ 767.99K $ 767.99K Obujam (24 sata) $ 81.15K$ 81.15K $ 81.15K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Količina u optjecaju 220.50M 220.50M 220.50M Maksimalna količina 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Ukupna količina 566,297,036.6315523 566,297,036.6315523 566,297,036.6315523 Stopa optjecaja 31.49% Javni blockchain ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija StarHeroes je $ 767.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 81.15K. Količina u optjecaju STARHEROES je 220.50M, s ukupnom količinom od 566297036.6315523. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.44M.