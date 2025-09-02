Safe Road Club (SRC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002408. Tijekom protekla 24 sata, SRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002349 i najviše cijene $ 0.00241, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SRC je $ 2.0625524851901877, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005706798574656465.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SRC se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +9.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Safe Road Club (SRC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Safe Road Club je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.35K. Količina u optjecaju SRC je 0.00, s ukupnom količinom od 999999981.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.41M.
Safe Road Club (SRC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Safe Road Club za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00000192
+0.08%
30 dana
$ +0.001252
+108.30%
60 dana
$ +0.00131
+119.30%
90 dana
$ -0.004772
-66.47%
Safe Road Club promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SRC od $ +0.00000192 (+0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Safe Road Club 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001252 (+108.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Safe Road Club 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SRC od $ +0.00131 (+119.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Safe Road Club 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004772 (-66.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Safe Road Club (SRC)?
Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.
Safe Road Club dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Safe Road Club ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SRC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Safe Road Club na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Safe Road Club učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Razumijevanje tokenomike Safe Road Club (SRC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SRC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.