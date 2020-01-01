Safe Road Club (SRC) Tokenomika

Safe Road Club (SRC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Safe Road Club (SRC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Safe Road Club (SRC) Informacije

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

https://saferoadclub.app/
https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai
https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb

Safe Road Club (SRC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Safe Road Club (SRC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M
Povijesni maksimum:
$ 14.732
$ 14.732$ 14.732
Povijesni minimum:
$ 0.005706798574656465
$ 0.005706798574656465$ 0.005706798574656465
Trenutna cijena:
$ 0.002501
$ 0.002501$ 0.002501

Safe Road Club (SRC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Safe Road Club (SRC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SRC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SRC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SRC tokena, istražite SRC cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.