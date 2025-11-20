Smart Pocket Cijena danas

Trenutačna cijena Smart Pocket (SP) danas je $ 0.004744, s promjenom od 11.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SP u USD je $ 0.004744 po SP.

Smart Pocket trenutačno je na #1349 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4.94M, s količinom u optjecaju od 1.04B SP. Tijekom posljednja 24 sata, SP trgovao je između $ 0.004202 (niska) i $ 0.004834 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.023315600067172444, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.002919119255657682.

U kratkoročnim performansama, SP se kretao -0.11% u posljednjem satu i -31.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 194.52K.

Informacije o tržištu Smart Pocket (SP)

Poredak No.1349 Tržišna kapitalizacija $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Obujam (24 sata) $ 194.52K$ 194.52K $ 194.52K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 474.40M$ 474.40M $ 474.40M Količina u optjecaju 1.04B 1.04B 1.04B Maksimalna količina 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Ukupna količina 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Stopa optjecaja 1.04% Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smart Pocket je $ 4.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 194.52K. Količina u optjecaju SP je 1.04B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 474.40M.