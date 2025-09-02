SOON (SOON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2475. Tijekom protekla 24 sata, SOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2433 i najviše cijene $ 0.2702, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOON je $ 0.9921232939656947, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12971721425538466.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOON se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, -1.15% u posljednjih 24 sata i +4.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu SOON (SOON)
No.462
$ 71.27M
$ 71.27M$ 71.27M
$ 685.90K
$ 685.90K$ 685.90K
$ 240.57M
$ 240.57M$ 240.57M
287.94M
287.94M 287.94M
--
----
972,014,334.67
972,014,334.67 972,014,334.67
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija SOON je $ 71.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 685.90K. Količina u optjecaju SOON je 287.94M, s ukupnom količinom od 972014334.67. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.57M.
SOON (SOON) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena SOON za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.002876
-1.15%
30 dana
$ +0.0915
+58.65%
60 dana
$ -0.0017
-0.69%
90 dana
$ -0.0477
-16.16%
SOON promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SOON od $ -0.002876 (-1.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
SOON 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0915 (+58.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
SOON 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOON od $ -0.0017 (-0.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
SOON 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0477 (-16.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SOON (SOON)?
SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.
SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON's vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SOON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o SOON na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SOON učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
SOON Predviđanje cijene (USD)
Koliko će SOON (SOON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SOON (SOON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SOON.
Razumijevanje tokenomike SOON (SOON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOON opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti SOON (SOON)
Tražiš kako kupiti SOON? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SOON na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
