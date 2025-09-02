Više o SOON

SOON Cijena(SOON)

1 SOON u USD cijena uživo:

$0.2472
-1.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SOON (SOON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:45:28 (UTC+8)

SOON (SOON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2433
24-satna najniža cijena
$ 0.2702
24-satna najviša cijena

$ 0.2433
$ 0.2702
$ 0.9921232939656947
$ 0.12971721425538466
+0.36%

-1.15%

+4.34%

+4.34%

SOON (SOON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2475. Tijekom protekla 24 sata, SOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2433 i najviše cijene $ 0.2702, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOON je $ 0.9921232939656947, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12971721425538466.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOON se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, -1.15% u posljednjih 24 sata i +4.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOON (SOON)

No.462

$ 71.27M
$ 685.90K
$ 240.57M
287.94M
--
972,014,334.67
BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOON je $ 71.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 685.90K. Količina u optjecaju SOON je 287.94M, s ukupnom količinom od 972014334.67. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.57M.

SOON (SOON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SOON za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002876-1.15%
30 dana$ +0.0915+58.65%
60 dana$ -0.0017-0.69%
90 dana$ -0.0477-16.16%
SOON promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SOON od $ -0.002876 (-1.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SOON 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0915 (+58.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SOON 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOON od $ -0.0017 (-0.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SOON 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0477 (-16.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SOON (SOON)?

Pogledajte SOON stranicu Povijest cijena sada.

Što je SOON (SOON)

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

SOON dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SOON ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SOON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SOON na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SOON učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SOON Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SOON (SOON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SOON (SOON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SOON.

Provjerite SOON predviđanje cijene sada!

SOON (SOON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SOON (SOON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SOON (SOON)

Tražiš kako kupiti SOON? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SOON na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SOON u lokalnim valutama

SOON Resurs

Za dublje razumijevanje SOON, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SOON web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SOON

Koliko SOON (SOON) vrijedi danas?
Cijena SOON uživo u USD je 0.2475 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOON u USD?
Trenutačna cijena SOON u USD je $ 0.2475. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SOON?
Tržišna kapitalizacija za SOON je $ 71.27M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOON?
Količina u optjecaju za SOON je 287.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOON?
SOON je postigao ATH cijenu od 0.9921232939656947 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOON?
SOON je vidio ATL cijenu od 0.12971721425538466 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOON?
24-satni obujam trgovanja za SOON je $ 685.90K USD.
Hoće li SOON još narasti ove godine?
SOON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.

