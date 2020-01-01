SOON (SOON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SOON (SOON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SOON (SOON) Informacije SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms. Službena web stranica: https://soo.network/ Bijela knjiga: https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe Kupi SOON odmah!

SOON (SOON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SOON (SOON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 80.45M $ 80.45M $ 80.45M Ukupna količina: $ 972.02M $ 972.02M $ 972.02M Količina u optjecaju: $ 287.94M $ 287.94M $ 287.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 271.58M $ 271.58M $ 271.58M Povijesni maksimum: $ 0.6405 $ 0.6405 $ 0.6405 Povijesni minimum: $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 Trenutna cijena: $ 0.2794 $ 0.2794 $ 0.2794 Saznajte više o cijeni SOON (SOON)

SOON (SOON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SOON (SOON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOON tokena, istražite SOON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SOON Jeste li zainteresirani za dodavanje SOON (SOON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SOON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SOON na MEXC-u odmah!

SOON (SOON) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SOON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SOON povijest cijena odmah!

SOON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOON? Naša SOON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOON predviđanje cijene tokena odmah!

