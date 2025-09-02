Što je Soldex (SOLX)

The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.

Soldex dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti SOLX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Soldex na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Soldex učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Soldex (SOLX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Soldex (SOLX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Soldex (SOLX)

Možeš jednostavno kupiti Soldex na MEXC platformi.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Soldex Koliko Soldex (SOLX) vrijedi danas? Cijena SOLX uživo u USD je 0.00010578 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SOLX u USD? $ 0.00010578 . Provjerite Trenutačna cijena SOLX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Soldex? Tržišna kapitalizacija za SOLX je $ 44.47K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SOLX? Količina u optjecaju za SOLX je 420.41M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLX? SOLX je postigao ATH cijenu od 0.10897951246649494 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLX? SOLX je vidio ATL cijenu od 0.000026885078873052 USD . Koliki je obujam trgovanja za SOLX? 24-satni obujam trgovanja za SOLX je $ 29.79K USD . Hoće li SOLX još narasti ove godine? SOLX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

