Solace Cijena danas

Trenutačna cijena Solace ($SOLACE) danas je $ 0, s promjenom od --% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $SOLACE u USD je $ 0 po $SOLACE.

Solace trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- $SOLACE. Tijekom posljednja 24 sata, $SOLACE trgovao je između -- (niska) i -- (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, $SOLACE se kretao -- u posljednjem satu i -- tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Solace ($SOLACE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija ---- -- Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solace je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SOLACE je --, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.