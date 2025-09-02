Više o SOEX

SOEX Cijena(SOEX)

1 SOEX u USD cijena uživo:

$0.01017
$0.01017$0.01017
-0.78%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SOEX (SOEX)
SOEX (SOEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00943
$ 0.00943$ 0.00943
24-satna najniža cijena
$ 0.01036
$ 0.01036$ 0.01036
24-satna najviša cijena

$ 0.00943
$ 0.00943$ 0.00943

$ 0.01036
$ 0.01036$ 0.01036

+0.39%

-0.77%

-2.50%

-2.50%

SOEX (SOEX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01018. Tijekom protekla 24 sata, SOEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00943 i najviše cijene $ 0.01036, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOEX se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -2.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOEX (SOEX)

$ 52.57K
$ 52.57K$ 52.57K

$ 8.14M
$ 8.14M$ 8.14M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOEX je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.57K. Količina u optjecaju SOEX je --, s ukupnom količinom od 800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.14M.

SOEX (SOEX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SOEX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000799-0.77%
30 dana$ -0.00301-22.83%
60 dana$ -0.00093-8.38%
90 dana$ -0.00731-41.80%
SOEX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SOEX od $ -0.0000799 (-0.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SOEX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00301 (-22.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SOEX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOEX od $ -0.00093 (-8.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SOEX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00731 (-41.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SOEX (SOEX)?

Pogledajte SOEX stranicu Povijest cijena sada.

Što je SOEX (SOEX)

Shelters of Exiles (SOEX) is the biggest RPG universe on Telegram powered by AI agents. It brings web3 gaming to life with AI-driven gameplay, dynamic NFTs that evolve with gamers' play styles, and a player-driven economy. SoE offers players an evolving world where characters grow, trade flourishes, and AI automates income opportunities.

SOEX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SOEX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

SOEX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SOEX (SOEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SOEX (SOEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SOEX.

Provjerite SOEX predviđanje cijene sada!

SOEX (SOEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SOEX (SOEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SOEX (SOEX)

SOEX u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SOEX

Koliko SOEX (SOEX) vrijedi danas?
Cijena SOEX uživo u USD je 0.01018 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOEX u USD?
Trenutačna cijena SOEX u USD je $ 0.01018. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SOEX?
Tržišna kapitalizacija za SOEX je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOEX?
Količina u optjecaju za SOEX je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOEX?
SOEX je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOEX?
SOEX je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOEX?
24-satni obujam trgovanja za SOEX je $ 52.57K USD.
Hoće li SOEX još narasti ove godine?
SOEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SOEX (SOEX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

