SOLANIUM (SLIM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SOLANIUM (SLIM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SOLANIUM (SLIM) Informacije Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Službena web stranica: https://www.solanium.io/ Bijela knjiga: https://docs.solanium.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/xxxxa1sKNGwFtw2kFn8XauW9xq8hBZ5kVtcSesTT9fW Kupi SLIM odmah!

SOLANIUM (SLIM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SOLANIUM (SLIM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Povijesni maksimum: $ 5.799 $ 5.799 $ 5.799 Povijesni minimum: $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 Trenutna cijena: $ 0.03521 $ 0.03521 $ 0.03521 Saznajte više o cijeni SOLANIUM (SLIM)

SOLANIUM (SLIM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SOLANIUM (SLIM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SLIM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SLIM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SLIM tokena, istražite SLIM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SLIM Jeste li zainteresirani za dodavanje SOLANIUM (SLIM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SLIM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SLIM na MEXC-u odmah!

SOLANIUM (SLIM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SLIM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SLIM povijest cijena odmah!

SLIM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SLIM? Naša SLIM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SLIM predviđanje cijene tokena odmah!

