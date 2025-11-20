SatLayer Cijena danas

Trenutačna cijena SatLayer (SLAY) danas je $ 0.005576, s promjenom od 2.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SLAY u USD je $ 0.005576 po SLAY.

SatLayer trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SLAY. Tijekom posljednja 24 sata, SLAY trgovao je između $ 0.0053 (niska) i $ 0.006437 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SLAY se kretao +0.88% u posljednjem satu i -31.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.08K.

Informacije o tržištu SatLayer (SLAY)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 54.08K$ 54.08K $ 54.08K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Javni blockchain ETH

