The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.
SatLayer (SLAY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike SatLayer (SLAY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SLAY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SLAY tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
SatLayer (SLAY) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena SLAY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
SLAY Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide SLAY? Naša SLAY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
