Scroll (SCR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Scroll (SCR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Scroll (SCR) Informacije Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup. Službena web stranica: https://scroll.io/ Bijela knjiga: https://scroll.io/files/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://scrollscan.com/token/0xd29687c813d741e2f938f4ac377128810e217b1b Kupi SCR odmah!

Scroll (SCR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scroll (SCR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 60.65M $ 60.65M $ 60.65M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 319.20M $ 319.20M $ 319.20M Povijesni maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Povijesni minimum: $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 $ 0.20737186586456552 Trenutna cijena: $ 0.3192 $ 0.3192 $ 0.3192 Saznajte više o cijeni Scroll (SCR)

Scroll (SCR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Scroll (SCR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCR tokena, istražite SCR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SCR Jeste li zainteresirani za dodavanje Scroll (SCR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SCR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SCR na MEXC-u odmah!

Scroll (SCR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SCR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SCR povijest cijena odmah!

SCR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SCR? Naša SCR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SCR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!