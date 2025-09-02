Više o SCR

SCR Informacije o cijeni

SCR Bijela knjiga

SCR Službena web stranica

SCR Tokenomija

SCR Prognoza cijena

SCR Povijest

Vodič za kupnju SCR

Konverter SCR u fiducijarnu valutu

SCR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Scroll Logotip

Scroll Cijena(SCR)

1 SCR u USD cijena uživo:

$0.3197
$0.3197$0.3197
-1.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Scroll (SCR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:03:31 (UTC+8)

Scroll (SCR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3123
$ 0.3123$ 0.3123
24-satna najniža cijena
$ 0.3439
$ 0.3439$ 0.3439
24-satna najviša cijena

$ 0.3123
$ 0.3123$ 0.3123

$ 0.3439
$ 0.3439$ 0.3439

$ 1.4486612282516773
$ 1.4486612282516773$ 1.4486612282516773

$ 0.20737186586456552
$ 0.20737186586456552$ 0.20737186586456552

+0.62%

-1.20%

-6.91%

-6.91%

Scroll (SCR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3197. Tijekom protekla 24 sata, SCRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3123 i najviše cijene $ 0.3439, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCR je $ 1.4486612282516773, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.20737186586456552.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCR se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, -1.20% u posljednjih 24 sata i -6.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scroll (SCR)

No.494

$ 60.74M
$ 60.74M$ 60.74M

$ 998.43K
$ 998.43K$ 998.43K

$ 319.70M
$ 319.70M$ 319.70M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SCROLL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scroll je $ 60.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 998.43K. Količina u optjecaju SCR je 190.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 319.70M.

Scroll (SCR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Scroll za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003883-1.20%
30 dana$ +0.0435+15.74%
60 dana$ +0.0512+19.06%
90 dana$ +0.0141+4.61%
Scroll promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SCR od $ -0.003883 (-1.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Scroll 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0435 (+15.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Scroll 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SCR od $ +0.0512 (+19.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Scroll 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0141 (+4.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Scroll (SCR)?

Pogledajte Scroll stranicu Povijest cijena sada.

Što je Scroll (SCR)

Scroll is a Bytecode-level compatible zkEVM Rollup.

Scroll dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Scroll ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SCR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Scroll na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Scroll učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Scroll Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Scroll (SCR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Scroll (SCR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Scroll.

Provjerite Scroll predviđanje cijene sada!

Scroll (SCR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Scroll (SCR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Scroll (SCR)

Tražiš kako kupiti Scroll? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Scroll na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SCR u lokalnim valutama

1 Scroll(SCR) u VND
8,412.9055
1 Scroll(SCR) u AUD
A$0.485944
1 Scroll(SCR) u GBP
0.233381
1 Scroll(SCR) u EUR
0.271745
1 Scroll(SCR) u USD
$0.3197
1 Scroll(SCR) u MYR
RM1.349134
1 Scroll(SCR) u TRY
13.152458
1 Scroll(SCR) u JPY
¥46.9959
1 Scroll(SCR) u ARS
ARS$440.357977
1 Scroll(SCR) u RUB
25.758229
1 Scroll(SCR) u INR
28.1336
1 Scroll(SCR) u IDR
Rp5,240.982768
1 Scroll(SCR) u KRW
445.88559
1 Scroll(SCR) u PHP
18.261264
1 Scroll(SCR) u EGP
￡E.15.515041
1 Scroll(SCR) u BRL
R$1.735971
1 Scroll(SCR) u CAD
C$0.437989
1 Scroll(SCR) u BDT
38.853141
1 Scroll(SCR) u NGN
489.585383
1 Scroll(SCR) u COP
$1,283.934382
1 Scroll(SCR) u ZAR
R.5.633114
1 Scroll(SCR) u UAH
13.225989
1 Scroll(SCR) u VES
Bs46.6762
1 Scroll(SCR) u CLP
$310.109
1 Scroll(SCR) u PKR
Rs90.590192
1 Scroll(SCR) u KZT
172.065737
1 Scroll(SCR) u THB
฿10.323113
1 Scroll(SCR) u TWD
NT$9.792411
1 Scroll(SCR) u AED
د.إ1.173299
1 Scroll(SCR) u CHF
Fr0.25576
1 Scroll(SCR) u HKD
HK$2.490463
1 Scroll(SCR) u AMD
֏122.208522
1 Scroll(SCR) u MAD
.د.م2.870906
1 Scroll(SCR) u MXN
$5.962405
1 Scroll(SCR) u SAR
ريال1.198875
1 Scroll(SCR) u PLN
1.160511
1 Scroll(SCR) u RON
лв1.381104
1 Scroll(SCR) u SEK
kr2.998786
1 Scroll(SCR) u BGN
лв0.533899
1 Scroll(SCR) u HUF
Ft107.822022
1 Scroll(SCR) u CZK
6.662548
1 Scroll(SCR) u KWD
د.ك0.0975085
1 Scroll(SCR) u ILS
1.070995
1 Scroll(SCR) u AOA
Kz291.428929
1 Scroll(SCR) u BHD
.د.ب0.1205269
1 Scroll(SCR) u BMD
$0.3197
1 Scroll(SCR) u DKK
kr2.033292
1 Scroll(SCR) u HNL
L8.363352
1 Scroll(SCR) u MUR
14.64226
1 Scroll(SCR) u NAD
$5.613932
1 Scroll(SCR) u NOK
kr3.193803
1 Scroll(SCR) u NZD
$0.540293
1 Scroll(SCR) u PAB
B/.0.3197
1 Scroll(SCR) u PGK
K1.352331
1 Scroll(SCR) u QAR
ر.ق1.163708
1 Scroll(SCR) u RSD
дин.31.973197

Scroll Resurs

Za dublje razumijevanje Scroll, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Scroll web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Scroll

Koliko Scroll (SCR) vrijedi danas?
Cijena SCR uživo u USD je 0.3197 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCR u USD?
Trenutačna cijena SCR u USD je $ 0.3197. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Scroll?
Tržišna kapitalizacija za SCR je $ 60.74M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCR?
Količina u optjecaju za SCR je 190.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCR?
SCR je postigao ATH cijenu od 1.4486612282516773 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCR?
SCR je vidio ATL cijenu od 0.20737186586456552 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCR?
24-satni obujam trgovanja za SCR je $ 998.43K USD.
Hoće li SCR još narasti ove godine?
SCR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:03:31 (UTC+8)

Scroll (SCR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SCR u USD kalkulator

Iznos

SCR
SCR
USD
USD

1 SCR = 0.3197 USD

Trgujte SCR

SCRUSDT
$0.3197
$0.3197$0.3197
-1.26%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine