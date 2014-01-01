Siacoin (SC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Siacoin (SC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Siacoin (SC) Informacije Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy. Službena web stranica: https://sia.tech/ Bijela knjiga: https://sia.tech/sia.pdf Istraživač blokova: https://siascan.com

Siacoin (SC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Siacoin (SC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 166.45M $ 166.45M $ 166.45M Ukupna količina: $ 61.43B $ 61.43B $ 61.43B Količina u optjecaju: $ 56.03B $ 56.03B $ 56.03B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 182.51M $ 182.51M $ 182.51M Povijesni maksimum: $ 0.063778 $ 0.063778 $ 0.063778 Povijesni minimum: $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 $ 0.000011310199624859 Trenutna cijena: $ 0.002971 $ 0.002971 $ 0.002971 Saznajte više o cijeni Siacoin (SC)

Siacoin (SC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Siacoin (SC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SC tokena, istražite SC cijenu tokena uživo!

Siacoin (SC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SC povijest cijena odmah!

SC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SC? Naša SC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SC predviđanje cijene tokena odmah!

