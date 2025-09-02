Više o SAVM

SAVM Informacije o cijeni

SAVM Bijela knjiga

SAVM Službena web stranica

SAVM Tokenomija

SAVM Prognoza cijena

SAVM Povijest

Vodič za kupnju SAVM

Konverter SAVM u fiducijarnu valutu

SAVM Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SatoshiVM Logotip

SatoshiVM Cijena(SAVM)

1 SAVM u USD cijena uživo:

$0.1551
$0.1551$0.1551
-1.77%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SatoshiVM (SAVM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:11:43 (UTC+8)

SatoshiVM (SAVM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1549
$ 0.1549$ 0.1549
24-satna najniža cijena
$ 0.1622
$ 0.1622$ 0.1622
24-satna najviša cijena

$ 0.1549
$ 0.1549$ 0.1549

$ 0.1622
$ 0.1622$ 0.1622

$ 14.882826279921874
$ 14.882826279921874$ 14.882826279921874

$ 0.11278385710414529
$ 0.11278385710414529$ 0.11278385710414529

+0.06%

-1.77%

-10.09%

-10.09%

SatoshiVM (SAVM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1551. Tijekom protekla 24 sata, SAVMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1549 i najviše cijene $ 0.1622, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAVM je $ 14.882826279921874, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.11278385710414529.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAVM se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.77% u posljednjih 24 sata i -10.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SatoshiVM (SAVM)

No.4181

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.14K
$ 56.14K$ 56.14K

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SatoshiVM je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.14K. Količina u optjecaju SAVM je 0.00, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.26M.

SatoshiVM (SAVM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SatoshiVM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002795-1.77%
30 dana$ +0.001+0.64%
60 dana$ -0.013-7.74%
90 dana$ -0.0323-17.24%
SatoshiVM promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SAVM od $ -0.002795 (-1.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SatoshiVM 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001 (+0.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SatoshiVM 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SAVM od $ -0.013 (-7.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SatoshiVM 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0323 (-17.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SatoshiVM (SAVM)?

Pogledajte SatoshiVM stranicu Povijest cijena sada.

Što je SatoshiVM (SAVM)

SatoshiVM is a decentralized Bitcoin ZK Rollup Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem, using native BTC as gas. SatoshiVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin, enabling the Bitcoin ecosystem to issue assets and develop applications.

SatoshiVM dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SatoshiVM ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SAVM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SatoshiVM na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SatoshiVM učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SatoshiVM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SatoshiVM (SAVM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SatoshiVM (SAVM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SatoshiVM.

Provjerite SatoshiVM predviđanje cijene sada!

SatoshiVM (SAVM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SatoshiVM (SAVM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAVM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SatoshiVM (SAVM)

Tražiš kako kupiti SatoshiVM? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SatoshiVM na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SAVM u lokalnim valutama

1 SatoshiVM(SAVM) u VND
4,081.4565
1 SatoshiVM(SAVM) u AUD
A$0.235752
1 SatoshiVM(SAVM) u GBP
0.113223
1 SatoshiVM(SAVM) u EUR
0.131835
1 SatoshiVM(SAVM) u USD
$0.1551
1 SatoshiVM(SAVM) u MYR
RM0.654522
1 SatoshiVM(SAVM) u TRY
6.380814
1 SatoshiVM(SAVM) u JPY
¥22.7997
1 SatoshiVM(SAVM) u ARS
ARS$213.636291
1 SatoshiVM(SAVM) u RUB
12.497958
1 SatoshiVM(SAVM) u INR
13.658106
1 SatoshiVM(SAVM) u IDR
Rp2,542.622544
1 SatoshiVM(SAVM) u KRW
216.31797
1 SatoshiVM(SAVM) u PHP
8.860863
1 SatoshiVM(SAVM) u EGP
￡E.7.527003
1 SatoshiVM(SAVM) u BRL
R$0.842193
1 SatoshiVM(SAVM) u CAD
C$0.212487
1 SatoshiVM(SAVM) u BDT
18.849303
1 SatoshiVM(SAVM) u NGN
237.518589
1 SatoshiVM(SAVM) u COP
$622.890906
1 SatoshiVM(SAVM) u ZAR
R.2.72976
1 SatoshiVM(SAVM) u UAH
6.425793
1 SatoshiVM(SAVM) u VES
Bs22.6446
1 SatoshiVM(SAVM) u CLP
$150.1368
1 SatoshiVM(SAVM) u PKR
Rs44.011176
1 SatoshiVM(SAVM) u KZT
83.611308
1 SatoshiVM(SAVM) u THB
฿5.011281
1 SatoshiVM(SAVM) u TWD
NT$4.752264
1 SatoshiVM(SAVM) u AED
د.إ0.569217
1 SatoshiVM(SAVM) u CHF
Fr0.12408
1 SatoshiVM(SAVM) u HKD
HK$1.208229
1 SatoshiVM(SAVM) u AMD
֏59.333505
1 SatoshiVM(SAVM) u MAD
.د.م1.392798
1 SatoshiVM(SAVM) u MXN
$2.892615
1 SatoshiVM(SAVM) u SAR
ريال0.581625
1 SatoshiVM(SAVM) u PLN
0.564564
1 SatoshiVM(SAVM) u RON
лв0.671583
1 SatoshiVM(SAVM) u SEK
kr1.456389
1 SatoshiVM(SAVM) u BGN
лв0.259017
1 SatoshiVM(SAVM) u HUF
Ft52.380372
1 SatoshiVM(SAVM) u CZK
3.236937
1 SatoshiVM(SAVM) u KWD
د.ك0.0473055
1 SatoshiVM(SAVM) u ILS
0.519585
1 SatoshiVM(SAVM) u AOA
Kz141.384507
1 SatoshiVM(SAVM) u BHD
.د.ب0.0584727
1 SatoshiVM(SAVM) u BMD
$0.1551
1 SatoshiVM(SAVM) u DKK
kr0.987987
1 SatoshiVM(SAVM) u HNL
L4.065171
1 SatoshiVM(SAVM) u MUR
7.10358
1 SatoshiVM(SAVM) u NAD
$2.72976
1 SatoshiVM(SAVM) u NOK
kr1.549449
1 SatoshiVM(SAVM) u NZD
$0.262119
1 SatoshiVM(SAVM) u PAB
B/.0.1551
1 SatoshiVM(SAVM) u PGK
K0.656073
1 SatoshiVM(SAVM) u QAR
ر.ق0.566115
1 SatoshiVM(SAVM) u RSD
дин.15.530163

SatoshiVM Resurs

Za dublje razumijevanje SatoshiVM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SatoshiVM web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SatoshiVM

Koliko SatoshiVM (SAVM) vrijedi danas?
Cijena SAVM uživo u USD je 0.1551 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAVM u USD?
Trenutačna cijena SAVM u USD je $ 0.1551. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SatoshiVM?
Tržišna kapitalizacija za SAVM je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAVM?
Količina u optjecaju za SAVM je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAVM?
SAVM je postigao ATH cijenu od 14.882826279921874 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAVM?
SAVM je vidio ATL cijenu od 0.11278385710414529 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAVM?
24-satni obujam trgovanja za SAVM je $ 56.14K USD.
Hoće li SAVM još narasti ove godine?
SAVM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAVM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:11:43 (UTC+8)

SatoshiVM (SAVM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SAVM u USD kalkulator

Iznos

SAVM
SAVM
USD
USD

1 SAVM = 0.155 USD

Trgujte SAVM

SAVMUSDT
$0.1551
$0.1551$0.1551
-1.64%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine