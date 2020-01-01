SATS (SATS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SATS (SATS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SATS (SATS) Informacije SATS is a BRC20 token on Bitcoin. Službena web stranica: https://satscoin.vip/ Istraživač blokova: https://ordinalswallet.com/inscription/9b664bdd6f5ed80d8d88957b63364c41f3ad4efb8eee11366aa16435974d9333i0 Kupi SATS odmah!

SATS (SATS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SATS (SATS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 73.52M $ 73.52M $ 73.52M Ukupna količina: $ 2,100.00T $ 2,100.00T $ 2,100.00T Količina u optjecaju: $ 2,100.00T $ 2,100.00T $ 2,100.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 73.52M $ 73.52M $ 73.52M Povijesni maksimum: $ 0.0000009771 $ 0.0000009771 $ 0.0000009771 Povijesni minimum: $ 0.00000000705287601 $ 0.00000000705287601 $ 0.00000000705287601 Trenutna cijena: $ 0.00000003501 $ 0.00000003501 $ 0.00000003501 Saznajte više o cijeni SATS (SATS)

SATS (SATS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SATS (SATS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SATS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SATS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SATS tokena, istražite SATS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SATS Jeste li zainteresirani za dodavanje SATS (SATS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SATS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SATS na MEXC-u odmah!

SATS (SATS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SATS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SATS povijest cijena odmah!

SATS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SATS? Naša SATS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SATS predviđanje cijene tokena odmah!

