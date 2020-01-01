Saros (SAROS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Saros (SAROS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Saros (SAROS) Informacije Saros is the ultimate app designed to redefine your Web3 experience on Solana. Službena web stranica: https://www.saros.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.saros.xyz/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/SarosY6Vscao718M4A778z4CGtvcwcGef5M9MEH1LGL Kupi SAROS odmah!

Saros (SAROS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Saros (SAROS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 429.05M $ 429.05M $ 429.05M Ukupna količina: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B Količina u optjecaju: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.68B $ 3.68B $ 3.68B Povijesni maksimum: $ 0.427356 $ 0.427356 $ 0.427356 Povijesni minimum: $ 0.000997990986199326 $ 0.000997990986199326 $ 0.000997990986199326 Trenutna cijena: $ 0.367915 $ 0.367915 $ 0.367915 Saznajte više o cijeni Saros (SAROS)

Saros (SAROS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Saros (SAROS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAROS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAROS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAROS tokena, istražite SAROS cijenu tokena uživo!

