Više o SAROS

SAROS Informacije o cijeni

SAROS Bijela knjiga

SAROS Službena web stranica

SAROS Tokenomija

SAROS Prognoza cijena

SAROS Povijest

Vodič za kupnju SAROS

Konverter SAROS u fiducijarnu valutu

SAROS Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Saros Logotip

Saros Cijena(SAROS)

1 SAROS u USD cijena uživo:

$0.361377
$0.361377$0.361377
+3.25%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Saros (SAROS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:11:35 (UTC+8)

Saros (SAROS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.339999
$ 0.339999$ 0.339999
24-satna najniža cijena
$ 0.366404
$ 0.366404$ 0.366404
24-satna najviša cijena

$ 0.339999
$ 0.339999$ 0.339999

$ 0.366404
$ 0.366404$ 0.366404

$ 0.4135843428284578
$ 0.4135843428284578$ 0.4135843428284578

$ 0.000997990986199326
$ 0.000997990986199326$ 0.000997990986199326

+1.78%

+3.25%

+16.16%

+16.16%

Saros (SAROS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.361726. Tijekom protekla 24 sata, SAROStrgovalo je između najniže cijene $ 0.339999 i najviše cijene $ 0.366404, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAROS je $ 0.4135843428284578, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000997990986199326.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAROS se promijenio za +1.78% u posljednjih sat vremena, +3.25% u posljednjih 24 sata i +16.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Saros (SAROS)

No.212

$ 421.83M
$ 421.83M$ 421.83M

$ 491.92K
$ 491.92K$ 491.92K

$ 3.62B
$ 3.62B$ 3.62B

1.17B
1.17B 1.17B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2,625,000,000
2,625,000,000 2,625,000,000

11.66%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Saros je $ 421.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 491.92K. Količina u optjecaju SAROS je 1.17B, s ukupnom količinom od 2625000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.62B.

Saros (SAROS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Saros za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01137506+3.25%
30 dana$ -0.014586-3.88%
60 dana$ +0.138399+61.97%
90 dana$ +0.171161+89.81%
Saros promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SAROS od $ +0.01137506 (+3.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Saros 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.014586 (-3.88%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Saros 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SAROS od $ +0.138399 (+61.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Saros 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.171161 (+89.81%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Saros (SAROS)?

Pogledajte Saros stranicu Povijest cijena sada.

Što je Saros (SAROS)

Saros is the ultimate app designed to redefine your Web3 experience on Solana.

Saros dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Saros ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SAROS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Saros na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Saros učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Saros Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Saros (SAROS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Saros (SAROS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Saros.

Provjerite Saros predviđanje cijene sada!

Saros (SAROS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Saros (SAROS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAROS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Saros (SAROS)

Tražiš kako kupiti Saros? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Saros na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SAROS u lokalnim valutama

1 Saros(SAROS) u VND
9,518.81969
1 Saros(SAROS) u AUD
A$0.54982352
1 Saros(SAROS) u GBP
0.26405998
1 Saros(SAROS) u EUR
0.3074671
1 Saros(SAROS) u USD
$0.361726
1 Saros(SAROS) u MYR
RM1.52648372
1 Saros(SAROS) u TRY
14.88140764
1 Saros(SAROS) u JPY
¥53.173722
1 Saros(SAROS) u ARS
ARS$498.24500966
1 Saros(SAROS) u RUB
29.14788108
1 Saros(SAROS) u INR
31.85359156
1 Saros(SAROS) u IDR
Rp5,929.93347744
1 Saros(SAROS) u KRW
504.4992522
1 Saros(SAROS) u PHP
20.66540638
1 Saros(SAROS) u EGP
￡E.17.55456278
1 Saros(SAROS) u BRL
R$1.96417218
1 Saros(SAROS) u CAD
C$0.49556462
1 Saros(SAROS) u BDT
43.96056078
1 Saros(SAROS) u NGN
553.94357914
1 Saros(SAROS) u COP
$1,452.71331956
1 Saros(SAROS) u ZAR
R.6.3663776
1 Saros(SAROS) u UAH
14.98630818
1 Saros(SAROS) u VES
Bs52.811996
1 Saros(SAROS) u CLP
$350.150768
1 Saros(SAROS) u PKR
Rs102.64336976
1 Saros(SAROS) u KZT
194.99925208
1 Saros(SAROS) u THB
฿11.68736706
1 Saros(SAROS) u TWD
NT$11.08328464
1 Saros(SAROS) u AED
د.إ1.32753442
1 Saros(SAROS) u CHF
Fr0.2893808
1 Saros(SAROS) u HKD
HK$2.81784554
1 Saros(SAROS) u AMD
֏138.3782813
1 Saros(SAROS) u MAD
.د.م3.24829948
1 Saros(SAROS) u MXN
$6.7461899
1 Saros(SAROS) u SAR
ريال1.3564725
1 Saros(SAROS) u PLN
1.31668264
1 Saros(SAROS) u RON
лв1.56627358
1 Saros(SAROS) u SEK
kr3.39660714
1 Saros(SAROS) u BGN
лв0.60408242
1 Saros(SAROS) u HUF
Ft122.16210472
1 Saros(SAROS) u CZK
7.54922162
1 Saros(SAROS) u KWD
د.ك0.11032643
1 Saros(SAROS) u ILS
1.2117821
1 Saros(SAROS) u AOA
Kz329.73856982
1 Saros(SAROS) u BHD
.د.ب0.136370702
1 Saros(SAROS) u BMD
$0.361726
1 Saros(SAROS) u DKK
kr2.30419462
1 Saros(SAROS) u HNL
L9.48083846
1 Saros(SAROS) u MUR
16.5670508
1 Saros(SAROS) u NAD
$6.3663776
1 Saros(SAROS) u NOK
kr3.61364274
1 Saros(SAROS) u NZD
$0.61131694
1 Saros(SAROS) u PAB
B/.0.361726
1 Saros(SAROS) u PGK
K1.53010098
1 Saros(SAROS) u QAR
ر.ق1.3202999
1 Saros(SAROS) u RSD
дин.36.21962438

Saros Resurs

Za dublje razumijevanje Saros, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Saros web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Saros

Koliko Saros (SAROS) vrijedi danas?
Cijena SAROS uživo u USD je 0.361726 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAROS u USD?
Trenutačna cijena SAROS u USD je $ 0.361726. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Saros?
Tržišna kapitalizacija za SAROS je $ 421.83M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAROS?
Količina u optjecaju za SAROS je 1.17B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAROS?
SAROS je postigao ATH cijenu od 0.4135843428284578 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAROS?
SAROS je vidio ATL cijenu od 0.000997990986199326 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAROS?
24-satni obujam trgovanja za SAROS je $ 491.92K USD.
Hoće li SAROS još narasti ove godine?
SAROS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAROS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:11:35 (UTC+8)

Saros (SAROS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SAROS u USD kalkulator

Iznos

SAROS
SAROS
USD
USD

1 SAROS = 0.361726 USD

Trgujte SAROS

SAROSUSDT
$0.361377
$0.361377$0.361377
+3.25%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine