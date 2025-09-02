Više o SANTOS

Santos FC Fan Token Cijena(SANTOS)

$1.864
-1.99%1D
USD
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:38:07 (UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) Informacije o cijeni (USD)

$ 1.853
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.43%

-1.99%

-9.12%

-9.12%

Santos FC Fan Token (SANTOS) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.864. Tijekom protekla 24 sata, SANTOStrgovalo je između najniže cijene $ 1.853 i najviše cijene $ 1.97, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SANTOS je $ 28.60482421951988, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.214084958845856.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SANTOS se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, -1.99% u posljednjih 24 sata i -9.12% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Santos FC Fan Token (SANTOS)

No.793

$ 24.97M
$ 1.57M
$ 55.92M
13.39M
30,000,000
30,000,000
44.64%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Santos FC Fan Token je $ 24.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.57M. Količina u optjecaju SANTOS je 13.39M, s ukupnom količinom od 30000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.92M.

Santos FC Fan Token (SANTOS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Santos FC Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.03785-1.99%
30 dana$ -0.312-14.34%
60 dana$ -0.05-2.62%
90 dana$ -0.469-20.11%
Santos FC Fan Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SANTOS od $ -0.03785 (-1.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Santos FC Fan Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.312 (-14.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Santos FC Fan Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SANTOS od $ -0.05 (-2.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Santos FC Fan Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.469 (-20.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Santos FC Fan Token (SANTOS)?

Pogledajte Santos FC Fan Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Santos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Santos FC Fan Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SANTOS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Santos FC Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Santos FC Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Santos FC Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Santos FC Fan Token (SANTOS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Santos FC Fan Token (SANTOS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Santos FC Fan Token.

Provjerite Santos FC Fan Token predviđanje cijene sada!

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Santos FC Fan Token (SANTOS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SANTOS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Santos FC Fan Token (SANTOS)

Tražiš kako kupiti Santos FC Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Santos FC Fan Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Za dublje razumijevanje Santos FC Fan Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Santos FC Fan Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Santos FC Fan Token

Koliko Santos FC Fan Token (SANTOS) vrijedi danas?
Cijena SANTOS uživo u USD je 1.864 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SANTOS u USD?
Trenutačna cijena SANTOS u USD je $ 1.864. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Santos FC Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za SANTOS je $ 24.97M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SANTOS?
Količina u optjecaju za SANTOS je 13.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SANTOS?
SANTOS je postigao ATH cijenu od 28.60482421951988 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SANTOS?
SANTOS je vidio ATL cijenu od 1.214084958845856 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SANTOS?
24-satni obujam trgovanja za SANTOS je $ 1.57M USD.
Hoće li SANTOS još narasti ove godine?
SANTOS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SANTOS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:38:07 (UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

