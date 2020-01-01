Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Santos FC Fan Token (SANTOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Santos FC Fan Token (SANTOS) Informacije

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Službena web stranica:
https://www.santosfc.com.br/
Bijela knjiga:
https://research.binance.com/en/projects/santos-fc
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Santos FC Fan Token (SANTOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 24.07M
$ 24.07M$ 24.07M
Ukupna količina:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
Količina u optjecaju:
$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 53.91M
$ 53.91M$ 53.91M
Povijesni maksimum:
$ 22.652
$ 22.652$ 22.652
Povijesni minimum:
$ 1.214084958845856
$ 1.214084958845856$ 1.214084958845856
Trenutna cijena:
$ 1.797
$ 1.797$ 1.797

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Santos FC Fan Token (SANTOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SANTOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SANTOS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SANTOS tokena, istražite SANTOS cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.