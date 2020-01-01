Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Santos FC Fan Token (SANTOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Santos FC Fan Token (SANTOS) Informacije The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Službena web stranica: https://www.santosfc.com.br/ Bijela knjiga: https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 Kupi SANTOS odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 24.07M
Ukupna količina: $ 30.00M
Količina u optjecaju: $ 13.39M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 53.91M
Povijesni maksimum: $ 22.652
Povijesni minimum: $ 1.214084958845856
Trenutna cijena: $ 1.797
Saznajte više o cijeni Santos FC Fan Token (SANTOS)

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Santos FC Fan Token (SANTOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SANTOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SANTOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SANTOS tokena, istražite SANTOS cijenu tokena uživo!

Santos FC Fan Token (SANTOS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SANTOS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SANTOS povijest cijena odmah!

SANTOS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SANTOS? Naša SANTOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SANTOS predviđanje cijene tokena odmah!

