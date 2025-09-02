Sabai Protocol (SABAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008109. Tijekom protekla 24 sata, SABAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.008 i najviše cijene $ 0.00845, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SABAI je $ 0.07280641278540681, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001581266009086181.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SABAI se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -3.18% u posljednjih 24 sata i -11.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Sabai Protocol (SABAI)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Sabai Protocol je $ 4.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 51.27K. Količina u optjecaju SABAI je 534.72M, s ukupnom količinom od 2650000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.49M.
Sabai Protocol (SABAI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Sabai Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00026627
-3.18%
30 dana
$ -0.002373
-22.64%
60 dana
$ -0.005369
-39.84%
90 dana
$ -0.008843
-52.17%
Sabai Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SABAI od $ -0.00026627 (-3.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Sabai Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002373 (-22.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Sabai Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SABAI od $ -0.005369 (-39.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Sabai Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.008843 (-52.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.
