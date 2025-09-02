Više o SABAI

Sabai Protocol Cijena(SABAI)

1 SABAI u USD cijena uživo:

$0.008107
$0.008107$0.008107
-3.18%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sabai Protocol (SABAI)
Sabai Protocol (SABAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24-satna najniža cijena
$ 0.00845
$ 0.00845$ 0.00845
24-satna najviša cijena

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.00845
$ 0.00845$ 0.00845

$ 0.07280641278540681
$ 0.07280641278540681$ 0.07280641278540681

$ 0.001581266009086181
$ 0.001581266009086181$ 0.001581266009086181

+0.24%

-3.18%

-11.04%

-11.04%

Sabai Protocol (SABAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008109. Tijekom protekla 24 sata, SABAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.008 i najviše cijene $ 0.00845, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SABAI je $ 0.07280641278540681, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001581266009086181.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SABAI se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -3.18% u posljednjih 24 sata i -11.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sabai Protocol (SABAI)

No.1477

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

$ 51.27K
$ 51.27K$ 51.27K

$ 21.49M
$ 21.49M$ 21.49M

534.72M
534.72M 534.72M

2,650,000,000
2,650,000,000 2,650,000,000

2,650,000,000
2,650,000,000 2,650,000,000

20.17%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sabai Protocol je $ 4.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 51.27K. Količina u optjecaju SABAI je 534.72M, s ukupnom količinom od 2650000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.49M.

Sabai Protocol (SABAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sabai Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00026627-3.18%
30 dana$ -0.002373-22.64%
60 dana$ -0.005369-39.84%
90 dana$ -0.008843-52.17%
Sabai Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SABAI od $ -0.00026627 (-3.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sabai Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002373 (-22.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sabai Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SABAI od $ -0.005369 (-39.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sabai Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.008843 (-52.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sabai Protocol (SABAI)?

Pogledajte Sabai Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sabai Protocol (SABAI)

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Sabai Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sabai Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SABAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sabai Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sabai Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sabai Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sabai Protocol (SABAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sabai Protocol (SABAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sabai Protocol.

Provjerite Sabai Protocol predviđanje cijene sada!

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sabai Protocol (SABAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SABAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sabai Protocol (SABAI)

Tražiš kako kupiti Sabai Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sabai Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SABAI u lokalnim valutama

1 Sabai Protocol(SABAI) u VND
213.388335
1 Sabai Protocol(SABAI) u AUD
A$0.01232568
1 Sabai Protocol(SABAI) u GBP
0.00591957
1 Sabai Protocol(SABAI) u EUR
0.00689265
1 Sabai Protocol(SABAI) u USD
$0.008109
1 Sabai Protocol(SABAI) u MYR
RM0.03421998
1 Sabai Protocol(SABAI) u TRY
0.33360426
1 Sabai Protocol(SABAI) u JPY
¥1.192023
1 Sabai Protocol(SABAI) u ARS
ARS$11.16941769
1 Sabai Protocol(SABAI) u RUB
0.65334213
1 Sabai Protocol(SABAI) u INR
0.71351091
1 Sabai Protocol(SABAI) u IDR
Rp132.93440496
1 Sabai Protocol(SABAI) u KRW
11.3096223
1 Sabai Protocol(SABAI) u PHP
0.46318608
1 Sabai Protocol(SABAI) u EGP
￡E.0.39352977
1 Sabai Protocol(SABAI) u BRL
R$0.04403187
1 Sabai Protocol(SABAI) u CAD
C$0.01110933
1 Sabai Protocol(SABAI) u BDT
0.98548677
1 Sabai Protocol(SABAI) u NGN
12.41804151
1 Sabai Protocol(SABAI) u COP
$32.56623054
1 Sabai Protocol(SABAI) u ZAR
R.0.1427184
1 Sabai Protocol(SABAI) u UAH
0.33546933
1 Sabai Protocol(SABAI) u VES
Bs1.183914
1 Sabai Protocol(SABAI) u CLP
$7.86573
1 Sabai Protocol(SABAI) u PKR
Rs2.29776624
1 Sabai Protocol(SABAI) u KZT
4.36434489
1 Sabai Protocol(SABAI) u THB
฿0.26183961
1 Sabai Protocol(SABAI) u TWD
NT$0.24829758
1 Sabai Protocol(SABAI) u AED
د.إ0.02976003
1 Sabai Protocol(SABAI) u CHF
Fr0.0064872
1 Sabai Protocol(SABAI) u HKD
HK$0.06316911
1 Sabai Protocol(SABAI) u AMD
֏3.09974634
1 Sabai Protocol(SABAI) u MAD
.د.م0.07281882
1 Sabai Protocol(SABAI) u MXN
$0.15115176
1 Sabai Protocol(SABAI) u SAR
ريال0.03040875
1 Sabai Protocol(SABAI) u PLN
0.02943567
1 Sabai Protocol(SABAI) u RON
лв0.03511197
1 Sabai Protocol(SABAI) u SEK
kr0.07606242
1 Sabai Protocol(SABAI) u BGN
лв0.01354203
1 Sabai Protocol(SABAI) u HUF
Ft2.73581442
1 Sabai Protocol(SABAI) u CZK
0.16907265
1 Sabai Protocol(SABAI) u KWD
د.ك0.002473245
1 Sabai Protocol(SABAI) u ILS
0.02716515
1 Sabai Protocol(SABAI) u AOA
Kz7.39192113
1 Sabai Protocol(SABAI) u BHD
.د.ب0.003048984
1 Sabai Protocol(SABAI) u BMD
$0.008109
1 Sabai Protocol(SABAI) u DKK
kr0.05165433
1 Sabai Protocol(SABAI) u HNL
L0.21213144
1 Sabai Protocol(SABAI) u MUR
0.3713922
1 Sabai Protocol(SABAI) u NAD
$0.14239404
1 Sabai Protocol(SABAI) u NOK
kr0.08100891
1 Sabai Protocol(SABAI) u NZD
$0.01370421
1 Sabai Protocol(SABAI) u PAB
B/.0.008109
1 Sabai Protocol(SABAI) u PGK
K0.03430107
1 Sabai Protocol(SABAI) u QAR
ر.ق0.02951676
1 Sabai Protocol(SABAI) u RSD
дин.0.81106218

Sabai Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Sabai Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sabai Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sabai Protocol

Koliko Sabai Protocol (SABAI) vrijedi danas?
Cijena SABAI uživo u USD je 0.008109 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SABAI u USD?
Trenutačna cijena SABAI u USD je $ 0.008109. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sabai Protocol?
Tržišna kapitalizacija za SABAI je $ 4.34M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SABAI?
Količina u optjecaju za SABAI je 534.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SABAI?
SABAI je postigao ATH cijenu od 0.07280641278540681 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SABAI?
SABAI je vidio ATL cijenu od 0.001581266009086181 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SABAI?
24-satni obujam trgovanja za SABAI je $ 51.27K USD.
Hoće li SABAI još narasti ove godine?
SABAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SABAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
