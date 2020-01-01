Sabai Protocol (SABAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sabai Protocol (SABAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sabai Protocol (SABAI) Informacije The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Službena web stranica: https://sabaiprotocol.com Bijela knjiga: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Kupi SABAI odmah!

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sabai Protocol (SABAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Ukupna količina: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Količina u optjecaju: $ 534.72M $ 534.72M $ 534.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.95M $ 20.95M $ 20.95M Povijesni maksimum: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 Povijesni minimum: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Trenutna cijena: $ 0.007906 $ 0.007906 $ 0.007906 Saznajte više o cijeni Sabai Protocol (SABAI)

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sabai Protocol (SABAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SABAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SABAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SABAI tokena, istražite SABAI cijenu tokena uživo!

