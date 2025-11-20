ResearchHub Cijena danas

Trenutačna cijena ResearchHub (RSC) danas je $ 0.2434, s promjenom od 1.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RSC u USD je $ 0.2434 po RSC.

ResearchHub trenutačno je na #482 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- RSC. Tijekom posljednja 24 sata, RSC trgovao je između $ 0.2326 (niska) i $ 0.2501 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.5109694213523286, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.003447549525926296.

U kratkoročnim performansama, RSC se kretao -0.17% u posljednjem satu i -17.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 60.52K.

Informacije o tržištu ResearchHub (RSC)

Poredak No.482 Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 60.52K$ 60.52K $ 60.52K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 243.40M$ 243.40M $ 243.40M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BASE

