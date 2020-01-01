Rocket Pool (RPL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Rocket Pool (RPL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Rocket Pool (RPL) Informacije

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Službena web stranica:
https://www.rocketpool.net/
Bijela knjiga:
https://docs.rocketpool.net
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f

Rocket Pool (RPL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rocket Pool (RPL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 141.08M
Ukupna količina:
$ 21.71M
Količina u optjecaju:
$ 21.71M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 141.08M
Povijesni maksimum:
$ 65.19
Povijesni minimum:
$ 0.0911751633458
Trenutna cijena:
$ 6.499
Rocket Pool (RPL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Rocket Pool (RPL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RPL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RPL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RPL tokena, istražite RPL cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.