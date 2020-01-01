Rocket Pool (RPL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rocket Pool (RPL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rocket Pool (RPL) Informacije Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Službena web stranica: https://www.rocketpool.net/ Bijela knjiga: https://docs.rocketpool.net Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f Kupi RPL odmah!

Rocket Pool (RPL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rocket Pool (RPL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 141.08M $ 141.08M $ 141.08M Ukupna količina: $ 21.71M $ 21.71M $ 21.71M Količina u optjecaju: $ 21.71M $ 21.71M $ 21.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 141.08M $ 141.08M $ 141.08M Povijesni maksimum: $ 65.19 $ 65.19 $ 65.19 Povijesni minimum: $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 Trenutna cijena: $ 6.499 $ 6.499 $ 6.499 Saznajte više o cijeni Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool (RPL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rocket Pool (RPL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RPL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RPL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RPL tokena, istražite RPL cijenu tokena uživo!

Rocket Pool (RPL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RPL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RPL povijest cijena odmah!

RPL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RPL? Naša RPL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RPL predviđanje cijene tokena odmah!

