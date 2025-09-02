Više o ROOT

The Root Network Logotip

The Root Network Cijena(ROOT)

1 ROOT u USD cijena uživo:

$0.002746
+0.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena The Root Network (ROOT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:11:06 (UTC+8)

The Root Network (ROOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002692
24-satna najniža cijena
$ 0.002919
24-satna najviša cijena

$ 0.002692
$ 0.002919
$ 0.4653452372359346
$ 0.002817344659397015
+0.07%

+0.36%

-13.54%

-13.54%

The Root Network (ROOT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002746. Tijekom protekla 24 sata, ROOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002692 i najviše cijene $ 0.002919, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROOT je $ 0.4653452372359346, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002817344659397015.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROOT se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +0.36% u posljednjih 24 sata i -13.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Root Network (ROOT)

No.1135

$ 9.80M
$ 13.31K
$ 32.95M
3.57B
12,000,000,000
12,000,000,000
29.74%

ROOT

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Root Network je $ 9.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 13.31K. Količina u optjecaju ROOT je 3.57B, s ukupnom količinom od 12000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.95M.

The Root Network (ROOT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena The Root Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000985+0.36%
30 dana$ -0.000304-9.97%
60 dana$ -0.000963-25.97%
90 dana$ -0.004607-62.66%
The Root Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ROOT od $ +0.00000985 (+0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

The Root Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000304 (-9.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

The Root Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ROOT od $ -0.000963 (-25.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

The Root Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004607 (-62.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena The Root Network (ROOT)?

Pogledajte The Root Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je The Root Network (ROOT)

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

The Root Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje The Root Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ROOT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o The Root Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje The Root Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

The Root Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Root Network (ROOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Root Network (ROOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Root Network.

Provjerite The Root Network predviđanje cijene sada!

The Root Network (ROOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Root Network (ROOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti The Root Network (ROOT)

Tražiš kako kupiti The Root Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti The Root Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

The Root Network Resurs

Za dublje razumijevanje The Root Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena The Root Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Root Network

Koliko The Root Network (ROOT) vrijedi danas?
Cijena ROOT uživo u USD je 0.002746 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROOT u USD?
Trenutačna cijena ROOT u USD je $ 0.002746. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Root Network?
Tržišna kapitalizacija za ROOT je $ 9.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROOT?
Količina u optjecaju za ROOT je 3.57B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROOT?
ROOT je postigao ATH cijenu od 0.4653452372359346 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROOT?
ROOT je vidio ATL cijenu od 0.002817344659397015 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROOT?
24-satni obujam trgovanja za ROOT je $ 13.31K USD.
Hoće li ROOT još narasti ove godine?
ROOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:11:06 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

