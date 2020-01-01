The Root Network (ROOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Root Network (ROOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Root Network (ROOT) Informacije ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond. Službena web stranica: https://www.therootnetwork.com/ Bijela knjiga: https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper Istraživač blokova: https://rootscan.io/ Kupi ROOT odmah!

The Root Network (ROOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Root Network (ROOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.25M $ 10.25M $ 10.25M Ukupna količina: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Količina u optjecaju: $ 3.69B $ 3.69B $ 3.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.29M $ 33.29M $ 33.29M Povijesni maksimum: $ 0.1329 $ 0.1329 $ 0.1329 Povijesni minimum: $ 0.002709481270667037 $ 0.002709481270667037 $ 0.002709481270667037 Trenutna cijena: $ 0.002774 $ 0.002774 $ 0.002774 Saznajte više o cijeni The Root Network (ROOT)

The Root Network (ROOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Root Network (ROOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROOT tokena, istražite ROOT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ROOT Jeste li zainteresirani za dodavanje The Root Network (ROOT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ROOT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ROOT na MEXC-u odmah!

The Root Network (ROOT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ROOT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ROOT povijest cijena odmah!

ROOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROOT? Naša ROOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROOT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!