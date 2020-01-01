The Root Network (ROOT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u The Root Network (ROOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
The Root Network (ROOT) Informacije

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

https://www.therootnetwork.com/
https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper
https://rootscan.io/

The Root Network (ROOT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Root Network (ROOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 10.25M
Ukupna količina:
$ 12.00B
Količina u optjecaju:
$ 3.69B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 33.29M
Povijesni maksimum:
$ 0.1329
Povijesni minimum:
$ 0.002709481270667037
Trenutna cijena:
$ 0.002774
The Root Network (ROOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike The Root Network (ROOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ROOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ROOT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ROOT tokena, istražite ROOT cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.