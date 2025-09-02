Reality Metaverse (RMV) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
Reality Metaverse (RMV) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00257. Tijekom protekla 24 sata, RMVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00252 i najviše cijene $ 0.0026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RMV je $ 0.09872345441372067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001912759135737554.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RMV se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +1.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Reality Metaverse (RMV)
No.2300
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Reality Metaverse je $ 642.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.71K. Količina u optjecaju RMV je 249.89M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.57M.
Reality Metaverse (RMV) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Reality Metaverse za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.00058
-18.42%
60 dana
$ +0.00024
+10.30%
90 dana
$ +0.00003
+1.18%
Reality Metaverse promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RMV od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Reality Metaverse 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00058 (-18.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Reality Metaverse 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RMV od $ +0.00024 (+10.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Reality Metaverse 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00003 (+1.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.
Reality Metaverse dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Reality Metaverse ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RMV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Reality Metaverse na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Reality Metaverse učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti Reality Metaverse (RMV)
Tražiš kako kupiti Reality Metaverse? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Reality Metaverse na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.