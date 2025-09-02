Više o RMV

Reality Metaverse Logotip

Reality Metaverse Cijena(RMV)

1 RMV u USD cijena uživo:

$0.00256
$0.00256$0.00256
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Reality Metaverse (RMV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:10:45 (UTC+8)

Reality Metaverse (RMV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00252
$ 0.00252$ 0.00252
24-satna najniža cijena
$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026
24-satna najviša cijena

$ 0.00252
$ 0.00252$ 0.00252

$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026

$ 0.09872345441372067
$ 0.09872345441372067$ 0.09872345441372067

$ 0.001912759135737554
$ 0.001912759135737554$ 0.001912759135737554

-0.39%

0.00%

+1.58%

+1.58%

Reality Metaverse (RMV) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00257. Tijekom protekla 24 sata, RMVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00252 i najviše cijene $ 0.0026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RMV je $ 0.09872345441372067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001912759135737554.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RMV se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +1.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reality Metaverse (RMV)

No.2300

$ 642.23K
$ 642.23K$ 642.23K

$ 8.71K
$ 8.71K$ 8.71K

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

249.89M
249.89M 249.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reality Metaverse je $ 642.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.71K. Količina u optjecaju RMV je 249.89M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.57M.

Reality Metaverse (RMV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Reality Metaverse za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.00058-18.42%
60 dana$ +0.00024+10.30%
90 dana$ +0.00003+1.18%
Reality Metaverse promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RMV od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Reality Metaverse 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00058 (-18.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Reality Metaverse 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RMV od $ +0.00024 (+10.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Reality Metaverse 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00003 (+1.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Reality Metaverse (RMV)?

Pogledajte Reality Metaverse stranicu Povijest cijena sada.

Što je Reality Metaverse (RMV)

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Reality Metaverse dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Reality Metaverse ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RMV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Reality Metaverse na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Reality Metaverse učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Reality Metaverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Reality Metaverse (RMV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Reality Metaverse (RMV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Reality Metaverse.

Provjerite Reality Metaverse predviđanje cijene sada!

Reality Metaverse (RMV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Reality Metaverse (RMV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RMV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Reality Metaverse (RMV)

Tražiš kako kupiti Reality Metaverse? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Reality Metaverse na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RMV u lokalnim valutama

1 Reality Metaverse(RMV) u VND
67.62955
1 Reality Metaverse(RMV) u AUD
A$0.0039064
1 Reality Metaverse(RMV) u GBP
0.0018761
1 Reality Metaverse(RMV) u EUR
0.0021845
1 Reality Metaverse(RMV) u USD
$0.00257
1 Reality Metaverse(RMV) u MYR
RM0.0108454
1 Reality Metaverse(RMV) u TRY
0.1057298
1 Reality Metaverse(RMV) u JPY
¥0.37779
1 Reality Metaverse(RMV) u ARS
ARS$3.5399437
1 Reality Metaverse(RMV) u RUB
0.2070906
1 Reality Metaverse(RMV) u INR
0.2263142
1 Reality Metaverse(RMV) u IDR
Rp42.1311408
1 Reality Metaverse(RMV) u KRW
3.584379
1 Reality Metaverse(RMV) u PHP
0.1468241
1 Reality Metaverse(RMV) u EGP
￡E.0.1247221
1 Reality Metaverse(RMV) u BRL
R$0.0139551
1 Reality Metaverse(RMV) u CAD
C$0.0035209
1 Reality Metaverse(RMV) u BDT
0.3123321
1 Reality Metaverse(RMV) u NGN
3.9356723
1 Reality Metaverse(RMV) u COP
$10.3212742
1 Reality Metaverse(RMV) u ZAR
R.0.045232
1 Reality Metaverse(RMV) u UAH
0.1064751
1 Reality Metaverse(RMV) u VES
Bs0.37522
1 Reality Metaverse(RMV) u CLP
$2.48776
1 Reality Metaverse(RMV) u PKR
Rs0.7292632
1 Reality Metaverse(RMV) u KZT
1.3854356
1 Reality Metaverse(RMV) u THB
฿0.0830367
1 Reality Metaverse(RMV) u TWD
NT$0.0787448
1 Reality Metaverse(RMV) u AED
د.إ0.0094319
1 Reality Metaverse(RMV) u CHF
Fr0.002056
1 Reality Metaverse(RMV) u HKD
HK$0.0200203
1 Reality Metaverse(RMV) u AMD
֏0.9831535
1 Reality Metaverse(RMV) u MAD
.د.م0.0230786
1 Reality Metaverse(RMV) u MXN
$0.0479305
1 Reality Metaverse(RMV) u SAR
ريال0.0096375
1 Reality Metaverse(RMV) u PLN
0.0093548
1 Reality Metaverse(RMV) u RON
лв0.0111281
1 Reality Metaverse(RMV) u SEK
kr0.0241323
1 Reality Metaverse(RMV) u BGN
лв0.0042919
1 Reality Metaverse(RMV) u HUF
Ft0.8679404
1 Reality Metaverse(RMV) u CZK
0.0536359
1 Reality Metaverse(RMV) u KWD
د.ك0.00078385
1 Reality Metaverse(RMV) u ILS
0.0086095
1 Reality Metaverse(RMV) u AOA
Kz2.3427349
1 Reality Metaverse(RMV) u BHD
.د.ب0.00096889
1 Reality Metaverse(RMV) u BMD
$0.00257
1 Reality Metaverse(RMV) u DKK
kr0.0163709
1 Reality Metaverse(RMV) u HNL
L0.0673597
1 Reality Metaverse(RMV) u MUR
0.117706
1 Reality Metaverse(RMV) u NAD
$0.045232
1 Reality Metaverse(RMV) u NOK
kr0.0256743
1 Reality Metaverse(RMV) u NZD
$0.0043433
1 Reality Metaverse(RMV) u PAB
B/.0.00257
1 Reality Metaverse(RMV) u PGK
K0.0108711
1 Reality Metaverse(RMV) u QAR
ر.ق0.0093805
1 Reality Metaverse(RMV) u RSD
дин.0.2573341

Reality Metaverse Resurs

Za dublje razumijevanje Reality Metaverse, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Reality Metaverse web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Reality Metaverse

Koliko Reality Metaverse (RMV) vrijedi danas?
Cijena RMV uživo u USD je 0.00257 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RMV u USD?
Trenutačna cijena RMV u USD je $ 0.00257. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Reality Metaverse?
Tržišna kapitalizacija za RMV je $ 642.23K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RMV?
Količina u optjecaju za RMV je 249.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RMV?
RMV je postigao ATH cijenu od 0.09872345441372067 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RMV?
RMV je vidio ATL cijenu od 0.001912759135737554 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RMV?
24-satni obujam trgovanja za RMV je $ 8.71K USD.
Hoće li RMV još narasti ove godine?
RMV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RMV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Reality Metaverse (RMV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

