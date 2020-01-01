Reality Metaverse (RMV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Reality Metaverse (RMV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Reality Metaverse (RMV) Informacije Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. Službena web stranica: http://realitymeta.io/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90 Kupi RMV odmah!

Reality Metaverse (RMV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Reality Metaverse (RMV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 659.72K $ 659.72K $ 659.72K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 249.89M $ 249.89M $ 249.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Povijesni maksimum: $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11 Povijesni minimum: $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 Trenutna cijena: $ 0.00264 $ 0.00264 $ 0.00264 Saznajte više o cijeni Reality Metaverse (RMV)

Reality Metaverse (RMV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Reality Metaverse (RMV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RMV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RMV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RMV tokena, istražite RMV cijenu tokena uživo!

Reality Metaverse (RMV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RMV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

RMV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RMV? Naša RMV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

