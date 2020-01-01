iExec RLC (RLC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u iExec RLC (RLC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

iExec RLC (RLC) Informacije RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.” Službena web stranica: https://iex.ec/ Bijela knjiga: https://www.iex.ec/developers Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x607F4C5BB672230e8672085532f7e901544a7375 Kupi RLC odmah!

iExec RLC (RLC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za iExec RLC (RLC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 110.43M $ 110.43M $ 110.43M Ukupna količina: $ 87.00M $ 87.00M $ 87.00M Količina u optjecaju: $ 87.00M $ 87.00M $ 87.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 110.43M $ 110.43M $ 110.43M Povijesni maksimum: $ 4.7815 $ 4.7815 $ 4.7815 Povijesni minimum: $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 Trenutna cijena: $ 1.2693 $ 1.2693 $ 1.2693 Saznajte više o cijeni iExec RLC (RLC)

iExec RLC (RLC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike iExec RLC (RLC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RLC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RLC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RLC tokena, istražite RLC cijenu tokena uživo!

