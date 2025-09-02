Više o RLC

iExec RLC Logotip

iExec RLC Cijena(RLC)

1 RLC u USD cijena uživo:

$1.1724
-2.71%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena iExec RLC (RLC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:01:02 (UTC+8)

iExec RLC (RLC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.1432
24-satna najniža cijena
$ 1.3295
24-satna najviša cijena

$ 1.1432
$ 1.3295
$ 16.25819503
$ 0.148837272278
+0.97%

-2.71%

+24.85%

+24.85%

iExec RLC (RLC) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.1724. Tijekom protekla 24 sata, RLCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.1432 i najviše cijene $ 1.3295, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RLC je $ 16.25819503, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.148837272278.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RLC se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, -2.71% u posljednjih 24 sata i +24.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iExec RLC (RLC)

No.398

$ 84.86M
$ 2.58M
$ 102.00M
72.38M
86,999,784.9868455
86,999,784.9868455
83.19%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija iExec RLC je $ 84.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.58M. Količina u optjecaju RLC je 72.38M, s ukupnom količinom od 86999784.9868455. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.00M.

iExec RLC (RLC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena iExec RLC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.032657-2.71%
30 dana$ +0.2475+26.75%
60 dana$ +0.2308+24.51%
90 dana$ +0.1411+13.68%
iExec RLC promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RLC od $ -0.032657 (-2.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

iExec RLC 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.2475 (+26.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

iExec RLC 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RLC od $ +0.2308 (+24.51%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

iExec RLC 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1411 (+13.68%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena iExec RLC (RLC)?

Pogledajte iExec RLC stranicu Povijest cijena sada.

Što je iExec RLC (RLC)

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

iExec RLC dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje iExec RLC ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RLC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o iExec RLC na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje iExec RLC učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

iExec RLC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će iExec RLC (RLC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših iExec RLC (RLC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za iExec RLC.

Provjerite iExec RLC predviđanje cijene sada!

iExec RLC (RLC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike iExec RLC (RLC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RLC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti iExec RLC (RLC)

Tražiš kako kupiti iExec RLC? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti iExec RLC na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RLC u lokalnim valutama

1 iExec RLC(RLC) u VND
30,851.706
1 iExec RLC(RLC) u AUD
A$1.782048
1 iExec RLC(RLC) u GBP
0.855852
1 iExec RLC(RLC) u EUR
0.99654
1 iExec RLC(RLC) u USD
1 iExec RLC(RLC) u MYR
RM4.947528
1 iExec RLC(RLC) u TRY
48.232536
1 iExec RLC(RLC) u JPY
¥172.3428
1 iExec RLC(RLC) u ARS
ARS$1,614.875484
1 iExec RLC(RLC) u RUB
94.460268
1 iExec RLC(RLC) u INR
103.1712
1 iExec RLC(RLC) u IDR
Rp19,219.669056
1 iExec RLC(RLC) u KRW
1,635.14628
1 iExec RLC(RLC) u PHP
66.967488
1 iExec RLC(RLC) u EGP
￡E.56.896572
1 iExec RLC(RLC) u BRL
R$6.366132
1 iExec RLC(RLC) u CAD
C$1.606188
1 iExec RLC(RLC) u BDT
142.481772
1 iExec RLC(RLC) u NGN
1,795.401636
1 iExec RLC(RLC) u COP
$4,708.428744
1 iExec RLC(RLC) u ZAR
R.20.657688
1 iExec RLC(RLC) u UAH
48.502188
1 iExec RLC(RLC) u VES
Bs171.1704
1 iExec RLC(RLC) u CLP
$1,137.228
1 iExec RLC(RLC) u PKR
Rs332.211264
1 iExec RLC(RLC) u KZT
630.997404
1 iExec RLC(RLC) u THB
฿37.856796
1 iExec RLC(RLC) u TWD
NT$35.910612
1 iExec RLC(RLC) u AED
د.إ4.302708
1 iExec RLC(RLC) u CHF
Fr0.93792
1 iExec RLC(RLC) u HKD
HK$9.132996
1 iExec RLC(RLC) u AMD
֏448.161624
1 iExec RLC(RLC) u MAD
.د.م10.528152
1 iExec RLC(RLC) u MXN
$21.86526
1 iExec RLC(RLC) u SAR
ريال4.3965
1 iExec RLC(RLC) u PLN
4.255812
1 iExec RLC(RLC) u RON
лв5.064768
1 iExec RLC(RLC) u SEK
kr10.997112
1 iExec RLC(RLC) u BGN
лв1.957908
1 iExec RLC(RLC) u HUF
Ft395.403624
1 iExec RLC(RLC) u CZK
24.432816
1 iExec RLC(RLC) u KWD
د.ك0.357582
1 iExec RLC(RLC) u ILS
3.92754
1 iExec RLC(RLC) u AOA
Kz1,068.724668
1 iExec RLC(RLC) u BHD
.د.ب0.4419948
1 iExec RLC(RLC) u BMD
1 iExec RLC(RLC) u DKK
kr7.456464
1 iExec RLC(RLC) u HNL
L30.669984
1 iExec RLC(RLC) u MUR
53.69592
1 iExec RLC(RLC) u NAD
$20.587344
1 iExec RLC(RLC) u NOK
kr11.712276
1 iExec RLC(RLC) u NZD
$1.981356
1 iExec RLC(RLC) u PAB
B/.1.1724
1 iExec RLC(RLC) u PGK
K4.959252
1 iExec RLC(RLC) u QAR
ر.ق4.267536
1 iExec RLC(RLC) u RSD
дин.117.251724

iExec RLC Resurs

Za dublje razumijevanje iExec RLC, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena iExec RLC web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o iExec RLC

Koliko iExec RLC (RLC) vrijedi danas?
Cijena RLC uživo u USD je 1.1724 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RLC u USD?
Trenutačna cijena RLC u USD je $ 1.1724. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija iExec RLC?
Tržišna kapitalizacija za RLC je $ 84.86M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RLC?
Količina u optjecaju za RLC je 72.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RLC?
RLC je postigao ATH cijenu od 16.25819503 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RLC?
RLC je vidio ATL cijenu od 0.148837272278 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RLC?
24-satni obujam trgovanja za RLC je $ 2.58M USD.
Hoće li RLC još narasti ove godine?
RLC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RLC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:01:02 (UTC+8)

iExec RLC (RLC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

RLC u USD kalkulator

Iznos

RLC
RLC
USD
USD

1 RLC = 1.1724 USD

Trgujte RLC

RLCUSDT
$1.1724
-2.60%

