iExec RLC (RLC) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.1724. Tijekom protekla 24 sata, RLCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.1432 i najviše cijene $ 1.3295, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RLC je $ 16.25819503, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.148837272278.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RLC se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, -2.71% u posljednjih 24 sata i +24.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu iExec RLC (RLC)
No.398
$ 84.86M
$ 2.58M
$ 102.00M
72.38M
86,999,784.9868455
86,999,784.9868455
83.19%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija iExec RLC je $ 84.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.58M. Količina u optjecaju RLC je 72.38M, s ukupnom količinom od 86999784.9868455. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.00M.
iExec RLC (RLC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena iExec RLC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.032657
-2.71%
30 dana
$ +0.2475
+26.75%
60 dana
$ +0.2308
+24.51%
90 dana
$ +0.1411
+13.68%
iExec RLC promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RLC od $ -0.032657 (-2.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
iExec RLC 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.2475 (+26.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
iExec RLC 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RLC od $ +0.2308 (+24.51%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
iExec RLC 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1411 (+13.68%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena iExec RLC (RLC)?
RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”
