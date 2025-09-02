Više o RFC

Retard Finder Coin Logotip

Retard Finder Coin Cijena(RFC)

1 RFC u USD cijena uživo:

$0.007937
+3.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Retard Finder Coin (RFC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:20:12 (UTC+8)

Retard Finder Coin (RFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.005889
24-satna najniža cijena
$ 0.0108
24-satna najviša cijena

$ 0.005889
$ 0.0108
$ 0.1382801970977262
$ 0.00527494165702875
+1.00%

+3.10%

+12.90%

+12.90%

Retard Finder Coin (RFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007937. Tijekom protekla 24 sata, RFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005889 i najviše cijene $ 0.0108, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RFC je $ 0.1382801970977262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00527494165702875.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RFC se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, +3.10% u posljednjih 24 sata i +12.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Retard Finder Coin (RFC)

No.1263

$ 7.63M
$ 75.67K
$ 7.94M
961.55M
1,000,000,000
1,000,000,000
96.15%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Retard Finder Coin je $ 7.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 75.67K. Količina u optjecaju RFC je 961.55M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.94M.

Retard Finder Coin (RFC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Retard Finder Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00023865+3.10%
30 dana$ +0.000514+6.92%
60 dana$ +0.00146+22.54%
90 dana$ -0.001749-18.06%
Retard Finder Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RFC od $ +0.00023865 (+3.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Retard Finder Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000514 (+6.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Retard Finder Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RFC od $ +0.00146 (+22.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Retard Finder Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001749 (-18.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Retard Finder Coin (RFC)?

Pogledajte Retard Finder Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Retard Finder Coin (RFC)

$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.

Retard Finder Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Retard Finder Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RFC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Retard Finder Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Retard Finder Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Retard Finder Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Retard Finder Coin (RFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Retard Finder Coin (RFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Retard Finder Coin.

Provjerite Retard Finder Coin predviđanje cijene sada!

Retard Finder Coin (RFC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Retard Finder Coin (RFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Retard Finder Coin (RFC)

Tražiš kako kupiti Retard Finder Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Retard Finder Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RFC u lokalnim valutama

1 Retard Finder Coin(RFC) u VND
208.862155
1 Retard Finder Coin(RFC) u AUD
A$0.01206424
1 Retard Finder Coin(RFC) u GBP
0.00579401
1 Retard Finder Coin(RFC) u EUR
0.00674645
1 Retard Finder Coin(RFC) u USD
$0.007937
1 Retard Finder Coin(RFC) u MYR
RM0.03349414
1 Retard Finder Coin(RFC) u TRY
0.32660755
1 Retard Finder Coin(RFC) u JPY
¥1.166739
1 Retard Finder Coin(RFC) u ARS
ARS$10.93250317
1 Retard Finder Coin(RFC) u RUB
0.63948409
1 Retard Finder Coin(RFC) u INR
0.69917033
1 Retard Finder Coin(RFC) u IDR
Rp130.11473328
1 Retard Finder Coin(RFC) u KRW
11.05425675
1 Retard Finder Coin(RFC) u PHP
0.45431388
1 Retard Finder Coin(RFC) u EGP
￡E.0.38518261
1 Retard Finder Coin(RFC) u BRL
R$0.04309791
1 Retard Finder Coin(RFC) u CAD
C$0.01087369
1 Retard Finder Coin(RFC) u BDT
0.96632975
1 Retard Finder Coin(RFC) u NGN
12.17329438
1 Retard Finder Coin(RFC) u COP
$32.00396825
1 Retard Finder Coin(RFC) u ZAR
R.0.13984994
1 Retard Finder Coin(RFC) u UAH
0.32898865
1 Retard Finder Coin(RFC) u VES
Bs1.158802
1 Retard Finder Coin(RFC) u CLP
$7.683016
1 Retard Finder Coin(RFC) u PKR
Rs2.25283808
1 Retard Finder Coin(RFC) u KZT
4.28097969
1 Retard Finder Coin(RFC) u THB
฿0.25628573
1 Retard Finder Coin(RFC) u TWD
NT$0.24326905
1 Retard Finder Coin(RFC) u AED
د.إ0.02912879
1 Retard Finder Coin(RFC) u CHF
Fr0.0063496
1 Retard Finder Coin(RFC) u HKD
HK$0.06182923
1 Retard Finder Coin(RFC) u AMD
֏3.03629935
1 Retard Finder Coin(RFC) u MAD
.د.م0.071433
1 Retard Finder Coin(RFC) u MXN
$0.14810442
1 Retard Finder Coin(RFC) u SAR
ريال0.02976375
1 Retard Finder Coin(RFC) u PLN
0.02889068
1 Retard Finder Coin(RFC) u RON
лв0.03436721
1 Retard Finder Coin(RFC) u SEK
kr0.07468717
1 Retard Finder Coin(RFC) u BGN
лв0.01325479
1 Retard Finder Coin(RFC) u HUF
Ft2.68230915
1 Retard Finder Coin(RFC) u CZK
0.16572456
1 Retard Finder Coin(RFC) u KWD
د.ك0.002420785
1 Retard Finder Coin(RFC) u ILS
0.02658895
1 Retard Finder Coin(RFC) u AOA
Kz7.23513109
1 Retard Finder Coin(RFC) u BHD
.د.ب0.002992249
1 Retard Finder Coin(RFC) u BMD
$0.007937
1 Retard Finder Coin(RFC) u DKK
kr0.05063806
1 Retard Finder Coin(RFC) u HNL
L0.20802877
1 Retard Finder Coin(RFC) u MUR
0.3635146
1 Retard Finder Coin(RFC) u NAD
$0.1396912
1 Retard Finder Coin(RFC) u NOK
kr0.07937
1 Retard Finder Coin(RFC) u NZD
$0.01341353
1 Retard Finder Coin(RFC) u PAB
B/.0.007937
1 Retard Finder Coin(RFC) u PGK
K0.03357351
1 Retard Finder Coin(RFC) u QAR
ر.ق0.02897005
1 Retard Finder Coin(RFC) u RSD
дин.0.79504929

Retard Finder Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Retard Finder Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Retard Finder Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Retard Finder Coin

Koliko Retard Finder Coin (RFC) vrijedi danas?
Cijena RFC uživo u USD je 0.007937 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RFC u USD?
Trenutačna cijena RFC u USD je $ 0.007937. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Retard Finder Coin?
Tržišna kapitalizacija za RFC je $ 7.63M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RFC?
Količina u optjecaju za RFC je 961.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RFC?
RFC je postigao ATH cijenu od 0.1382801970977262 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RFC?
RFC je vidio ATL cijenu od 0.00527494165702875 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RFC?
24-satni obujam trgovanja za RFC je $ 75.67K USD.
Hoće li RFC još narasti ove godine?
RFC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RFC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Retard Finder Coin (RFC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

