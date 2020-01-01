RedStone (RED) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RedStone (RED), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RedStone (RED) Informacije RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more. Službena web stranica: https://redstone.finance/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de

RedStone (RED) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RedStone (RED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 115.30M $ 115.30M $ 115.30M Ukupna količina: $ 597.00M $ 597.00M $ 597.00M Količina u optjecaju: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 411.80M $ 411.80M $ 411.80M Povijesni maksimum: $ 1.1014 $ 1.1014 $ 1.1014 Povijesni minimum: $ 0.23305251918481165 $ 0.23305251918481165 $ 0.23305251918481165 Trenutna cijena: $ 0.4118 $ 0.4118 $ 0.4118 Saznajte više o cijeni RedStone (RED)

RedStone (RED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RedStone (RED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RED tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RED tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RED tokena, istražite RED cijenu tokena uživo!

