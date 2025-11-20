Qualcomm Cijena danas

Trenutačna cijena Qualcomm (QCOMON) danas je $ 169.75, s promjenom od 2.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QCOMON u USD je $ 169.75 po QCOMON.

Qualcomm trenutačno je na #2175 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 821.84K, s količinom u optjecaju od 4.84K QCOMON. Tijekom posljednja 24 sata, QCOMON trgovao je između $ 164.9 (niska) i $ 170.22 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 384.8731503791789, dok je rekordna najniža cijena bila $ 153.0239195419269.

U kratkoročnim performansama, QCOMON se kretao +0.18% u posljednjem satu i -4.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 65.82K.

Informacije o tržištu Qualcomm (QCOMON)

Poredak No.2175 Tržišna kapitalizacija $ 821.84K$ 821.84K $ 821.84K Obujam (24 sata) $ 65.82K$ 65.82K $ 65.82K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 821.84K$ 821.84K $ 821.84K Količina u optjecaju 4.84K 4.84K 4.84K Ukupna količina 4,841.48215281 4,841.48215281 4,841.48215281 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qualcomm je $ 821.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.82K. Količina u optjecaju QCOMON je 4.84K, s ukupnom količinom od 4841.48215281. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 821.84K.