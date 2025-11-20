Portal To Bitcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Portal To Bitcoin (PTB) danas je $ 0.01823, s promjenom od 4.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PTB u USD je $ 0.01823 po PTB.

Portal To Bitcoin trenutačno je na #571 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 34.38M, s količinom u optjecaju od 1.89B PTB. Tijekom posljednja 24 sata, PTB trgovao je između $ 0.0173 (niska) i $ 0.02082 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.08213221598557312, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01736931364343799.

U kratkoročnim performansama, PTB se kretao -1.46% u posljednjem satu i -43.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.33M.

Informacije o tržištu Portal To Bitcoin (PTB)

Poredak No.571 Tržišna kapitalizacija $ 34.38M$ 34.38M $ 34.38M Obujam (24 sata) $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 153.13M$ 153.13M $ 153.13M Količina u optjecaju 1.89B 1.89B 1.89B Maksimalna količina 8,400,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000 Ukupna količina 5,258,400,000 5,258,400,000 5,258,400,000 Stopa optjecaja 22.44% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Portal To Bitcoin je $ 34.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.33M. Količina u optjecaju PTB je 1.89B, s ukupnom količinom od 5258400000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 153.13M.