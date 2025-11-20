Pre-Retogeum Cijena danas

Trenutačna cijena Pre-Retogeum (PRTG) danas je $ 4.2372, s promjenom od 2.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PRTG u USD je $ 4.2372 po PRTG.

Pre-Retogeum trenutačno je na #5329 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 PRTG. Tijekom posljednja 24 sata, PRTG trgovao je između $ 4.143 (niska) i $ 4.6772 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 70.02229836886762, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.31744360961715085.

U kratkoročnim performansama, PRTG se kretao 0.00% u posljednjem satu i -42.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 8.22K.

Informacije o tržištu Pre-Retogeum (PRTG)

Poredak No.5329 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 8.22K$ 8.22K $ 8.22K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.37M$ 42.37M $ 42.37M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Ukupna količina 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pre-Retogeum je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.22K. Količina u optjecaju PRTG je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.37M.